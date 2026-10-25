Malaria in Puglia, 54enne ricoverato in ospedale con febbre altissima: le sue condizioni

Un uomo di 54 anni, di nazionalità senegalese, è stato ricoverato in ospedale in Puglia dopo aver contratto la malaria. Il paziente si trova attualmente nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove è sottoposto alle cure previste per la malattia. A rendere nota la vicenda è stata la Asl della provincia di Barletta-Andria-Trani, che ha fornito informazioni sulle condizioni cliniche del paziente, rassicurando sull’andamento della situazione.

Febbre molto alta e accesso al Pronto Soccorso di Barletta: la diagnosi di malaria

La vicenda ha avuto inizio nella giornata di sabato 24 ottobre, quando il 54enne si è presentato al Pronto Soccorso di Barletta a causa di uno stato febbrile particolarmente intenso. L’uomo accusava infatti una febbre molto alta, sintomo che ha portato agli accertamenti sanitari e alla successiva individuazione della malattia. Gli esami effettuati hanno consentito di diagnosticare la malaria. Una volta accertata la patologia, i sanitari hanno disposto il trasferimento del paziente presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, avvenuto nella stessa giornata. Il 54enne è stato quindi affidato alle cure del personale del reparto di Malattie Infettive, dove è attualmente ricoverato e sottoposto al trattamento terapeutico previsto.

Le condizioni del paziente: la Asl rassicura sul quadro clinico

Nonostante la febbre elevata che ha reso necessario l’accesso in ospedale, dalla Asl arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di salute dell’uomo. “Allo stato è in corso la terapia prevista e le sue condizioni non destano preoccupazioni”, spiega l’azienda sanitaria. Il paziente sta dunque ricevendo le cure per la malaria nel reparto specializzato dell’ospedale di Bisceglie. Secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, il suo attuale quadro clinico non desta preoccupazioni.