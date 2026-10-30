Malore in cima sul Col Gentile: escursionista muore in Friuli

Un escursionista di 71 anni è morto in montagna per un malore nella zona di Udine. Il Soccorso Alpino e Speleologico di Forni Avoltri (Udine), l’Elisoccorso FVG e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) sono stati attivati alle 12.45 per un intervento sulla cima del Col Gentile, a seguito di un malore che ha coinvolto un escursionista locale. La vittima, un uomo di 71 anni residente a Raveo (Udine), è stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava sulla vetta. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati sul posto già dai compagni di gita e il rapido arrivo dell’equipe medica avanzata dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Appena i soccorritori del SAGF hanno ottenuto l’autorizzazione al recupero della salma da parte del magistrato di turno, l’uomo è stato trasportato a valle con elicottero e successivamente affidato al servizio di onoranze funebri. Infine anche i tre compagni di gita sono stati imbarcati sul mezzo aereo dai tecnici del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e condotti in fondovalle.