Maltempo Abruzzo, correnti fredde dai Balcani: primi rovesci nel Teramano | VIDEO

I primi refoli freddi in discesa dai Balcani iniziano ad interessare le regioni adriatiche, dalla Romagna fino alla Puglia. In Abruzzo, in particolare nel Teramano, si stanno verificando i primi rovesci che annunciano il peggioramento delle condizioni meteo. Nel Chietino, il peggioramento entra per il momento da ovest. Fino a questo momento, si registrano 18mm di pioggia a Tortoreto, 10mm a Tortoreto Lido, 6mm a Nereto, 5mm a Controguerra. Le temperature si mantengono comprese tra +12 e +14°C nel Teramano. Masse d’aria fredda in arrivo dai vicini Balcani manterranno attive condizioni di instabilità sulle regioni adriatiche e al Centro-Sud nelle prossime ore e nei prossimi giorni. La fase di maltempo più intensa è attesa tra domenica 1 e lunedì 2 novembre, con piogge, temporali, nevicate sui rilievi appenninici e temperature in generale diminuzione. In arrivo, dunque, la prima vera ondata di freddo della stagione. La giornata festiva di domenica 1 novembre segnerà il vero punto di svolta, catapultando l’Italia in un contesto invernale con settimane di anticipo rispetto al calendario, con l’arrivo di un’irruzione artica.

Video di Sandro Liguori

Maltempo Abruzzo, primi rovesci nel Teramano

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