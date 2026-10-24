Maltempo Abruzzo, il fronte freddo entra nel vivo: temporali e rovesci sul versante orientale, peggioramento nelle prossime ore e allerta gialla su tutta la regione | VIDEO

Il fronte freddo che sta attraversando l’Italia porta con sé rovesci e temporali anche sull’Abruzzo. Nelle immagini satellitari la fascia nuvolosa assume una forma arcuata, simile a una falce: è la parte più visibile di una perturbazione in movimento verso il Centro-Sud. Sul medio Adriatico i fenomeni si presentano a macchia di leopardo; le prime precipitazioni temporalesche segnalate sul versante orientale abruzzese potranno intensificarsi localmente nelle prossime ore. La dinamica nasce dall’avanzata di una saccatura atlantica e dal passaggio del sistema perturbato verso le regioni centrali e meridionali. Lungo il fronte, l’aria più fredda in arrivo incontra quella più mite presente nei bassi strati: il contrasto favorisce la formazione di rovesci e celle temporalesche. La forma a falce delle nubi e la rotazione osservabile attorno alla depressione aiutano a riconoscere l’organizzazione del sistema, ma da sole non indicano quanto sarà intensa la pioggia in una singola località.

Abruzzo, temporali più probabili sui settori centro-orientali

Il bollettino del Centro Funzionale d’Abruzzo prevede per la giornata precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sui settori centro-orientali. Qui gli accumuli sono indicati come generalmente moderati; sulle restanti zone sono attese precipitazioni da isolate a sparse, con quantitativi deboli o localmente moderati. La distribuzione dei temporali potrà essere irregolare: in alcune aree potrebbe piovere intensamente per un intervallo breve, mentre località vicine potrebbero ricevere quantitativi inferiori. È una caratteristica tipica dei rovesci, che possono svilupparsi e spostarsi in modo discontinuo. Per questo le condizioni possono cambiare rapidamente, soprattutto tra costa, colline e zone interne. Il Centro Funzionale regionale ha diramato per tutta la giornata un’allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali, valida su tutte le zone di allerta dell’Abruzzo. L’avviso richiama in particolare l’attenzione sulle aree interessate da frane in atto e su quelle percorse da incendi.

Possibili effetti locali e prudenza alla guida

Con i temporali sono possibili fulminazioni, raffiche di vento e grandinate localizzate. L’intensità di questi fenomeni non è uniforme né garantita: l’allerta gialla segnala una criticità ordinaria, con possibili effetti circoscritti. Tra gli impatti da considerare ci sono allagamenti puntuali, soprattutto dove l’acqua fatica a defluire, e piccoli smottamenti nei versanti più vulnerabili. Durante un rovescio intenso, la visibilità può ridursi rapidamente e l’acqua può accumularsi sulla carreggiata. È quindi opportuno moderare la velocità, mantenere maggiore distanza dagli altri veicoli e non attraversare sottopassi o tratti allagati. Nelle aree montane e collinari, è bene prestare attenzione anche ai corsi d’acqua e ai pendii, specialmente dove il terreno è già instabile.

Il peggioramento interessa anche altre zone del Centro-Sud, mentre il sistema si sposta verso meridione e i venti sono previsti in rinforzo da nord-ovest al Centro-Sud. Per l’Abruzzo, tuttavia, il quadro ufficiale descrive precipitazioni sparse e localmente moderate: la possibilità di temporali intensi in singoli punti va tenuta presente, senza trasformarla nella previsione certa di nubifragi o grandinate estese. L’evoluzione locale dipenderà dallo sviluppo delle singole celle e dal loro percorso nelle prossime ore.

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