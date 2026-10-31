Maltempo Abruzzo, sorgente fuori uso: acqua a rischio in 8 Comuni del Teramano

Nuovi disagi alla rete idrica nel Teramano a causa del maltempo. La Ruzzo Reti ha comunicato che la sorgente del Mescatore è stata temporaneamente messa fuori esercizio a seguito delle avverse condizioni meteorologiche delle ultime ore. La sospensione è legata alle criticità che interessano la zona, già fortemente compromessa dalla frana che dallo scorso mese di aprile rende particolarmente complesso il raggiungimento dell’impianto. Per effetto del fermo della sorgente, nel corso della giornata di oggi, sabato 31 ottobre, potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni del servizio di erogazione idrica in otto comuni della provincia. I centri interessati dai potenziali disservizi sono Castellalto (con la sola esclusione della località di Castelnuovo), Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Canzano, Basciano, Cellino Attanasio e Cermignano. I tecnici della società acquedottistica stanno monitorando la situazione sul campo in attesa che si creino le condizioni per il ripristino dell’ordinario flusso idrico.

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