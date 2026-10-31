Maltempo Abruzzo, torna la neve sul Gran Sasso: imbiancato Campo Imperatore, domani fiocchi fino a 1.000 metri | FOTO

La neve torna a imbiancare le montagne abruzzesi, portando un’atmosfera invernale sul Gran Sasso. Nella mattinata di oggi i fiocchi hanno fatto la loro comparsa a Campo Imperatore, a quota 2.100 metri, dove il calo delle temperature ha favorito le precipitazioni nevose. Si tratta dell’inizio di una fase di maltempo che, tra oggi e domani, interesserà gran parte dell’Appennino abruzzese, con un progressivo abbassamento della quota neve. Il peggioramento sarà accompagnato da un deciso calo termico, venti dai quadranti nord-orientali e condizioni di instabilità, con rovesci sparsi soprattutto sui rilievi del Gran Sasso e dei Monti della Laga. La quota neve dovrebbe scendere nella giornata di domani, quando è atteso il passaggio più significativo della perturbazione. I fiocchi dovrebbero spingersi fino ai 1.000 metri con la possibilità di toccare quote ancora inferiori, soprattutto nelle aree appenniniche maggiormente esposte alle correnti fredde.

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