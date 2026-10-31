Maltempo, al via la pulizia di 1.500 caditoie a Orbetello: interventi contro gli allagamenti e le piogge intense

Orbetello avvia un importante intervento di manutenzione delle caditoie stradali per migliorare lo smaltimento delle acque piovane e ridurre le criticità legate alle precipitazioni intense. Sono 1.500 le caditoie interessate dalle operazioni di pulizia a pressione e aspirazione, distribuite su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni. Un intervento preventivo che assume particolare rilevanza in vista della stagione caratterizzata dalla maggiore concentrazione delle piogge e che, per modalità ed estensione, rappresenta un’operazione di manutenzione particolarmente incisiva rispetto a quelle effettuate negli ultimi vent’anni. A rendere nota l’iniziativa è l’assessore all’Ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia, che ha illustrato le caratteristiche dell’intervento e le ragioni che hanno portato l’amministrazione comunale a investire nella pulizia della rete di raccolta delle acque meteoriche. L’obiettivo è migliorare la capacità delle caditoie di ricevere l’acqua piovana, soprattutto durante gli episodi temporaleschi più intensi, quando l’elevato volume delle precipitazioni può mettere sotto pressione la rete fognaria.

Pulizia delle caditoie a Orbetello: interventi su 1.500 strutture delle 2.450 presenti

L’operazione riguarda una parte consistente del sistema di raccolta delle acque meteoriche del Comune di Orbetello. Sul territorio sono presenti complessivamente 2.450 caditoie, delle quali 1.500 saranno sottoposte a pulizia mediante sistemi a pressione e aspirazione. Si tratta quindi di un intervento che interessa ben oltre la metà delle strutture esistenti e che coinvolgerà tutte le frazioni comunali. L’avvio dei lavori è stato preceduto da un percorso amministrativo e tecnico. Dopo la delibera del contributo da parte della giunta municipale, l’ufficio tecnico comunale ha provveduto all’affidamento dell’intervento. Prima di definire le aree interessate dalle operazioni, sono stati effettuati sopralluoghi per individuare le caditoie sulle quali risultava necessario intervenire. L’assessore Poccia ha spiegato che “riguarda ben oltre la metà delle caditoie del territorio comunale, che in totale sono 2.450. Nello specifico sono stati effettuati dei sopralluoghi per selezionare quali fossero le aree dove l’intervento fosse necessario, ma è importante sottolineare che l’intervento interesserà ogni frazione del Comune di Orbetello”.

Prevenzione degli allagamenti e piogge intense: perché è necessaria la manutenzione

L’intervento è finalizzato a ottimizzare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, una funzione particolarmente importante durante i temporali caratterizzati da precipitazioni abbondanti e concentrate in periodi limitati. La capacità delle caditoie di ricevere e convogliare l’acqua piovana costituisce infatti un elemento essenziale per il funzionamento della rete di smaltimento. Proprio l’intensificazione degli episodi di pioggia rappresenta una delle ragioni principali alla base della decisione dell’amministrazione comunale. Secondo quanto evidenziato dall’assessore, il crescente volume d’acqua che può concentrarsi durante un singolo fenomeno atmosferico rende necessario verificare le condizioni delle infrastrutture e intervenire dove emergono esigenze di manutenzione. Non tutte le caditoie presenti sul territorio saranno tuttavia interessate da questa fase delle operazioni. Le verifiche hanno consentito di individuare anche strutture realizzate di recente, le cui condizioni non richiedono attualmente interventi. “Sono rimaste escluse per il momento – aggiunge l’assessore – le caditoie realizzate in tempi recenti, che si presentavano in condizioni ancora ottimali e, perciò, ancora in grado di ricevere e garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. Per quanto ci riguarda, fare queste verifiche e intervenire di conseguenza era una priorità, visto il considerevole aumento del volume delle precipitazioni che si concentrano in singoli fenomeni atmosferici e che può mettere in crisi la rete fognaria”.

Orbetello, un intervento sulle caditoie di portata inedita da oltre vent’anni

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa riguarda la portata delle operazioni rispetto alla manutenzione effettuata negli anni precedenti. Secondo quanto riferito dall’assessore all’Ambiente, da oltre vent’anni non veniva realizzato un intervento così incisivo sulle caditoie del territorio comunale. Le attività più recenti erano state eseguite attraverso l’impiego di mezzi manuali, mentre l’operazione attuale prevede l’utilizzo di attrezzature per la pulizia a pressione e aspirazione, considerate maggiormente performanti. Il cambiamento nelle modalità operative punta a rendere più efficace l’attività di manutenzione delle strutture selezionate.

Sicurezza di strade, negozi e cittadini: gli obiettivi dell’amministrazione comunale

L’intervento sulle caditoie si propone di contribuire alla sicurezza del territorio di Orbetello, migliorando le condizioni di funzionamento della rete di raccolta delle acque piovane in vista dei fenomeni temporaleschi. L’amministrazione punta in particolare a limitare, per quanto possibile, le conseguenze delle precipitazioni più intense sulle strade, sui negozi, sui locali e sulle aree frequentate dai cittadini. L’assessore Poccia ha sottolineato il carattere preventivo dell’iniziativa e la necessità di adeguare le attività di manutenzione alle condizioni meteorologiche che si registrano negli ultimi anni. “Un investimento – conclude Poccia – per un intervento preventivo che, secondo noi era doveroso, in quanto, da oltre 20 anni, non si operava in modo così incisivo sulle caditoie del territorio: gli ultimi interventi recenti, infatti, erano stati eseguiti con mezzi manuali. L’obiettivo di questa pulizia attuata con mezzi maggiormente performanti è, per quanto possibile, riuscire a fronteggiare al meglio gli eventi temporaleschi che, di anno in anno, tendono ad aggravarsi, cercando di garantire la sicurezza dei cittadini, delle strade, dei negozi e dei locali di tutto il territorio comunale”.