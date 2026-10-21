Maltempo Basilicata, allagamenti e alberi caduti nel Materano: 16 interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo ha colpito con violenza anche la Basilicata oggi. Le forti piogge hanno causato allagamenti, ostruzioni alle tubazioni di raccolta delle acque piovane, alberi o rami pericolanti. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, né si registrano particolari situazioni di criticità per la pubblica incolumità. Si sono verificati unicamente temporanei rallentamenti alla circolazione stradale. Sono stati complessivamente 16 gli interventi in tutta la provincia da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera a causa del maltempo. Dieci interventi sono stati effettuati in città, sei in provincia.

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