Maltempo Basilicata, downburst a Policoro: la giunta lucana dichiara lo stato d’emergenza regionale

Per il territorio di Policoro (Matera), colpito il 2 settembre scorso da un violento downburst, “sussistono i requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale“: lo ha deliberato la giunta regionale della Basilicata, dopo l’esito positivo dell’istruttoria condotta dall’Ufficio regionale per la Protezione Civile. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, potrà ora procedere con un successivo decreto alla dichiarazione formale dello stato di emergenza.

Il fenomeno, classificato come downburst (una potente corrente d’aria discendente che, raggiungendo il suolo, si espande orizzontalmente), è stato caratterizzato da violenti rovesci temporaleschi, forti raffiche di vento, grandine e intensa attività elettrica. La perturbazione ha provocato danni nel territorio di Policoro e nel Metapontino, interessando in particolare le strutture produttive e agricole. Gli accertamenti dei danni sono stati effettuati attraverso sopralluoghi congiunti, la documentazione tecnica trasmessa dal Comune ha consentito di completare l’istruttoria, le verifiche hanno confermato il carattere eccezionale dell’evento. Nei giorni scorsi, la valutazione dei danni è stata stimata intorno ai 21 milioni di euro.

“Di fronte a eventi che mettono in difficoltà un’intera comunità, le istituzioni devono assicurare una presenza che non si esaurisca nella gestione delle prime criticità“, ha commentato il Presidente Vito Bardi, mentre l’assessore regionale alla Protezione Civile, Pasquale Pepe, ha aggiunto: “occorre dare seguito al percorso amministrativo, individuando le priorità di intervento e utilizzando le prime risorse disponibili in maniera efficace”.