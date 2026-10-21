Maltempo Calabria, allagamenti a Reggio dopo il nubifragio: si lavora per drenare le aree allagate | FOTO

Un violento temporale ha colpito Reggio Calabria nel primo pomeriggio di oggi, causando allagamenti in diverse zone della città, proprio in concomitanza con l’uscita dalle scuole. L’intenso nubifragio è stato accompagnato anche da grandine. Tante le strade allagate, con difficoltà per la circolazione. Il Lungomare, diventato una piscina d’acqua a causa delle intense precipitazioni, è stato chiuso al traffico. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha fornito un aggiornamento sui disagi registrati in città, convocando un tavolo operativo per coordinare le operazioni di ripristino e pulizia. “Ho immediatamente convocato un tavolo operativo con la Polizia Locale, la Protezione Civile, il Settore Ambiente, il Settore Lavori Pubblici, Castore, Ecologia Oggi, insomma tutte le parti coinvolte, per coordinare immediatamente un’operazione di ripristino della normalità e di pulizia”, ha comunicato il primo cittadino via social. “Proprio ora sto uscendo dal Palazzo assieme agli operatori per andare personalmente sul posto a verificare lo stato delle cose. Ringrazio il Consorzio di Bonifica perché ha messo subito a disposizione i mezzi che ci daranno la possibilità di drenare le aree allagate. Chiaramente vi terrò aggiornati passo dopo passo”, ha aggiunto il sindaco Cannizzaro.

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