Maltempo, chiude per neve il Colle del Piccolo San Bernardo

Dopo le precipitazioni delle ultime ore sulle Alpi, il Colle del Piccolo San Bernardo, tra l’Italia e la Francia, chiude per neve. Lo comunica l’ANAS, che gestisce il tratto stradale fino al confine. La chiusura interesserà gli ultimi 4 chilometri, a partire dal bivio della località Les Suches, nel comune di La Thuile. La riapertura del Colle è prevista alle 11 di lunedì 26 ottobre. Sempre a seguito delle precipitazioni e per il pericolo di ghiaccio, il Comune di Courmayeur ha sospeso la circolazione della auto nella Val Ferret, a partire da Planpincieux fino ad Arpnouva.

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