Maltempo, diverse trombe marine tra Molise e Puglia: colpito anche il porto di Bari

Continua ad affluire aria fresca in quota dai Balcani, mantenendo condizioni di spiccata instabilità in Puglia. Anche oggi si stanno verificando temporali, rovesci e locali grandinate, distribuiti in maniera irregolare su buona parte della regione. Le precipitazioni finora hanno interessato a macchia di leopardo il settore centro-meridionale della Puglia. Le piogge più intense hanno colpito la fascia costiera adriatica centrale, tra Bari e Monopoli,e nell’entroterra della Valle d’Itria. I dati pluviometrici più significativi indicano: 46mm a Bari, 35mm a Galatone, 34mm a Porto Cesareo, 33mm a Mola di Bari, 30mm a Castellana Grotte, 25mm a Conversano, 23mm a Collepasso, 22mm a Rutigliano, Fasano, Veglie, 21mm a Polignano a Mare, 20mm a Putignano. A Lecce, un forte temporale è stato accompagnato dalla grandine.

Avvistate diverse trombe marine

Diverse trombe marine sono state avvistate tra Molise e Puglia questa mattina, simbolo dell’instabilità atmosferica in atto. A Lesina, un Funnel Cloud (la caratteristica nube a imbuto che si sviluppa dalla base delle nubi temporalesche) ha toccato il suolo: in questo caso, si può parlare di tornado. Una tromba marina è stata avvistata a Monopoli (BA). Segnalazioni anche dalla città di Bari, dove sono stati avvistati due Funnel Cloud. Una tromba marina è stata segnalata all’interno del porto di Bari, dove si trovavano diversi crocieristi in partenza: non si registrano danni. Uno spettacolare Funnel Cloud è stato avvistato anche a Torre Lapillo (LE).

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