Maltempo Ecuador, piogge torrenziali sommergono Guayaquil: caos sulle strade | VIDEO

Forti piogge hanno colpito Guayaquil, in Ecuador, lunedì 26 ottobre 2026, provocando estesi allagamenti in diversi quartieri della città e causando disagi alla popolazione. Le precipitazioni hanno sommerso strade e veicoli, invaso abitazioni e danneggiato alcune infrastrutture, mettendo in difficoltà la circolazione stradale. Tra le aree più colpite dal maltempo figurano Los Ceibos, dove nel settore di Las Cumbres è crollato un muro, e La Alborada, dove l’acqua ha raggiunto diverse abitazioni e allagato le strade. Critica anche la situazione lungo la via a la Costa, chiusa temporaneamente al chilometro 22, nella zona di Casas Viejas, a causa dell’accumulo di acqua sulla carreggiata e delle conseguenti code in entrambe le direzioni.

Ulteriori criticità sono state segnalate lungo l’avenida Perimetral, nei pressi della Escuela Superior Politécnica del Litoral, dove una porzione del versante adiacente alla strada ha ceduto. A Samborondón, invece, 2 alberi sono caduti sulla carreggiata vicino alla Clínica Kennedy, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per ragioni precauzionali, le autorità hanno disposto anche la chiusura temporanea dei tunnel Santa Ana e San Eduardo, mentre le squadre di emergenza e i servizi competenti sono intervenuti per gestire le situazioni più critiche. L’azienda municipale Emapag e il gestore Interagua hanno inoltre mobilitato mezzi per affrontare gli accumuli d’acqua segnalati in 9 punti della città.

Maltempo in Ecuador, piogge alluvionali a Guayaquil

Maltempo Ecuador, pesanti allagamenti a Guayaquil

Maltempo in Ecuador, Guayaquil sott'acqua