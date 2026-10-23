Maltempo Ecuador, Quito bersagliata da pioggia e grandine: allagamenti e trasporti in tilt | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta ieri su Quito, capitale dell’Ecuador, provocando allagamenti diffusi, grandinate e temporali accompagnati da scariche elettriche. Le intense precipitazioni hanno trasformato diverse strade in corsi d’acqua, trascinando alcuni veicoli e causando pesanti disagi alla circolazione, oltre a una sospensione parziale del servizio della metropolitana cittadina.

La fase più intensa del fenomeno è iniziata intorno alle 14:40 ora locale, quando piogge torrenziali e grandine hanno interessato soprattutto il Centro-Nord della città. Tra le aree maggiormente colpite figurano le avenida 12 de Octubre e Colón, dove il manto stradale è stato ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio e acqua. Le criticità hanno interessato anche i quartieri di La Comuna, La Gasca e La Mariscal. Qui l’accumulo di acqua e grandine ha favorito l’allagamento di abitazioni e attività commerciali, con infiltrazioni all’interno degli edifici e difficoltà per residenti e operatori economici.

Metropolitana in difficoltà, mobilitate le squadre di soccorso

Le conseguenze del maltempo si sono estese anche al trasporto pubblico. La metropolitana di Quito ha comunicato di mantenere attive le operazioni su 2 tratte, mentre alcune stazioni sono rimaste temporaneamente inaccessibili a causa dell’ingresso dell’acqua. Sul territorio sono intervenute le squadre dell’Agenzia metropolitana per il transito, dei Vigili del fuoco di Quito e del servizio integrato di emergenza ECU 911, impegnate nella gestione degli incidenti e delle situazioni di pericolo provocate dalle precipitazioni.

Possibili nuove grandinate

A destare preoccupazione è soprattutto l’evoluzione delle condizioni atmosferiche nelle ore successive. L’Istituto nazionale di meteorologia e idrologia dell’Ecuador (Inamhi) ha segnalato la possibilità di piogge e temporali nelle province di Carchi, Pichincha, Napo e Morona Santiago, invitando a prestare particolare attenzione nell’area di Pichincha, dove si trova Quito. Secondo l’istituto, nella provincia potrebbero verificarsi ulteriori episodi di grandine, con il rischio di nuovi allagamenti e disagi alla viabilità.

La formazione dei temporali pomeridiani sarebbe legata alla combinazione di diversi fattori atmosferici: il riscaldamento della superficie terrestre durante le ore mattutine, gli elevati livelli di umidità e la forte radiazione solare. Un insieme di condizioni che favorisce lo sviluppo di nubi temporalesche capaci di produrre precipitazioni intense e localmente accompagnate da grandine.

L’episodio si inserisce in una fase caratterizzata da frequenti precipitazioni di forte intensità. Nei primi 20 giorni di ottobre, secondo i dati dell’Inamhi, Quito ha registrato 5 episodi di pioggia classificati come intensi o estremamente intensi.

Ecuador, piogge torrenziali e grandine a Quito