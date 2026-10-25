Maltempo Ecuador, violento nubifragio su Machala: strade, case e negozi allagati | VIDEO

Un intenso nubifragio, iniziato intorno alle 20:00 locali di sabato 24 ottobre e durato più di sei ore, ha provocato gravi allagamenti in diverse zone di Machala, nella provincia di El Oro, in Ecuador. Strade trasformate in fiumi, abitazioni danneggiate e pesanti disagi alla circolazione hanno caratterizzato l’emergenza, che ha colpito tutte le aree della città. In diverse zone, il livello dell’acqua ha raggiunto un’altezza compresa tra i 30 e i 50 centimetri. Una delle situazioni più critiche si è verificata a Las Kattyas, nella zona nord di Machala, dove lo straripamento del canale El Macho ha fatto salire l’acqua fino a quasi un metro in alcuni punti, penetrando all’interno delle abitazioni.

L’emergenza ha colpito nuovamente i residenti di Las Kattyas e di almeno sei quartieri limitrofi; molti di essi avevano già subito allagamenti nei giorni scorsi. Gli abitanti hanno segnalato perdite e danni a materassi, elettrodomestici, indumenti e divise scolastiche. Durante l’emergenza, le famiglie hanno cercato disperatamente di mettere in salvo i propri beni mentre l’acqua invadeva le case. La situazione è proseguita fino alle prime ore di oggi, domenica 25 ottobre. L’alta marea sta ostacolando il deflusso dell’acqua verso gli estuari locali, il che potrebbe prolungare gli allagamenti, in particolare nelle zone vicine all’estuario di Huaylá.

Attività commerciali e trasporti tra i settori colpiti

Le forti precipitazioni hanno paralizzato le attività commerciali per tutta la notte. Bar, ristoranti e altri esercizi hanno dovuto sospendere temporaneamente il servizio a causa degli allagamenti e delle difficoltà di accesso. Anche il sistema dei trasporti ha subito gravi ripercussioni. L’interruzione dei servizi di autobus e taxi ha costretto i cittadini a percorrere a piedi le strade allagate per tornare a casa, affrontando i rischi e le complicazioni legati all’accumulo d’acqua.

Le istituzioni attivano la risposta all’emergenza

In seguito ai danni, squadre del Comune di Machala, dell’ente idrico locale (Aguas Machala), dei Vigili del Fuoco, degli addetti ai servizi di igiene urbana e della Segreteria per la Gestione dei Rischi si sono mobilitate per affrontare l’emergenza e fornire assistenza alle famiglie colpite. Gli interventi si sono concentrati, tra le altre zone, nell’area settentrionale della città, dove lo straripamento del canale El Macho ha aggravato la situazione degli allagamenti.