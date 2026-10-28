Maltempo Egitto, nubifragi e alluvioni lampo nel Sinai: un morto e un disperso

Violenti fenomeni meteo continuano a interessare il Sinai meridionale e il governatorato del Mar Rosso, in Egitto, dove le piogge torrenziali hanno provocato alluvioni lampo, disagi alla viabilità e gravi conseguenze per la popolazione. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, un ferito e un disperso, dopo che una betoniera è stata travolta dalla piena nella zona di Wadi Watir. L’incidente si è verificato ieri sera, mentre le precipitazioni particolarmente intense alimentavano rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua e delle piene provenienti dalle aree montuose. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in atto per rintracciare la persona dispersa, nonostante il maltempo continui a ostacolare le attività sul territorio.

Nuweiba tra le aree più colpite

Particolarmente critica la situazione a Nuweiba, dove le autorità hanno disposto la chiusura della strada principale in direzione di Taba. Il governatore ha inoltre dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare gli effetti delle precipitazioni e coordinare gli interventi. Altri episodi di piogge intense e alluvioni lampo sono stati segnalati a Wadi Al Saal e nella zona di Shaqra, nella provincia di Santa Caterina, a conferma dell’estensione dei fenomeni sul territorio del Sinai meridionale.

Maltempo legato alla depressione stagionale del Mar Rosso

Per il secondo giorno consecutivo, i governatorati del Sinai del Sud e del Mar Rosso sono interessati da condizioni meteorologiche avverse associate all’estensione della depressione stagionale del Mar Rosso. Il sistema sta favorendo precipitazioni intense, con il rischio di improvvise piene nelle aree desertiche e montuose. Nel governatorato del Mar Rosso, a Wadi Lahmi, a sud di Marsa Alam, importanti volumi d’acqua sono scesi dalle montagne in direzione del mare. In questo caso, tuttavia, la circolazione stradale non ha subito interruzioni. Mohamed Riad, direttore del centro di controllo della Rete nazionale, ha riferito che sono tuttora in corso le operazioni di rimozione dei sedimenti depositati dalle acque e gli interventi per il ripristino della strada Marsa Alam-Berenice.

Precipitazioni in attenuazione da domani

Secondo le previsioni, le precipitazioni potrebbero proseguire fino a domani, per poi diminuire gradualmente d’intensità. Fino ad allora, resta elevata l’attenzione nelle zone maggiormente esposte alle piene improvvise, un fenomeno particolarmente insidioso nei territori desertici, dove l’acqua può accumularsi e scorrere rapidamente anche in aree apparentemente asciutte.