Maltempo Friuli, fino a 330mm sulle Prealpi Carniche: ancora piogge abbondanti e temporali in serata

Le correnti sciroccali che hanno determinato piogge molto intense sulle Prealpi Carniche (dell’ordine di 200-300mm) si stanno gradualmente attenuando e tendono a ruotare a sud-ovest, rende noto la Sala Operativa Regionale in un aggiornamento sul maltempo che sta colpendo il Friuli Venezia Giulia. Tuttavia l’atmosfera rimane umida ed instabile per tutta la serata e, durante la notte, arriverà anche un altro veloce fronte freddo atlantico che lascerà la regione giovedì in giornata. Da inizio evento, alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112, sono pervenute le segnalazioni di allagamenti nei comuni di Aviano, Budoia, Fanna, Maniago, Enemonzo, Villa Santina, Tolmezzo e Polcenigo. Sul territorio regionale sono intervenuti circa 30 volontari di vari Gruppi Comunali per monitoraggio e ripristino delle situazioni di criticità.

Viabilità

In seguito all’emanazione dell’allerta regionale 30/2026, il Comune di Tolmezzo ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada tra il cimitero di Fusea e Cazzaso Nuova, fino al termine dell’allerta. In seguito all’evoluzione dell’evento sono stati chiusi il guado di Rauscedo sul torrente Meduna e il guado di Murlis sui torrenti Cellina e Meduna.

Fiumi e mare

I livelli dei fiumi principali si sono mantenuti al di sotto dei livelli di guardia. Si sono registrati i superamenti dei livelli di attenzione su alcuni corsi d’acqua, fra cui: Torrente Colvera (a Maniago), Torrente Arzino (a Ponte Armistizio), Torrente Cosa (a Travesio). I livelli sono attualmente in leggero aumento in seguito alle piogge delle ultime ore. Per quanto riguarda le condizioni del mare, da inizio evento il mareometro di Grado ha registrato il picco di marea alle 09:40 locali raggiungendo il valore di 112cm. Il picco medio dell’onda è stato raggiunto alle ore 10:00 locali con un valore di 2,25 metri.

L’evoluzione per le prossime ore

Per la serata – spiega la Sala Operativa Regionale – è attesa ancora instabilità sulla regione con piogge sparse probabilmente abbondanti o localmente intense sui monti; sulla pianura si avranno locali rovesci e temporali, più sporadici sulla costa dove lo Scirocco soffierà debole o moderato. Nella notte e domattina si avranno ulteriori piogge sparse e qualche temporale con locali piogge più intense; contestualmente affluiranno venti sostenuti da nord o nord-est, che tra la pianura e le Prealpi potranno determinare qualche raffica anche forte. Sulla costa, il vento sarà in prevalenza da nord-est o di Bora sostenuto o a tratti forte. Nel corso della mattinata, il tempo migliorerà a partire dalla Carnia e nel pomeriggio si avrà tempo stabile con venti moderati.

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