Maltempo Friuli-Venezia Giulia, oltre 200 mm sulle Prealpi Carniche: allagamenti e fiumi sotto osservazione

Il maltempo continua a interessare il Friuli-Venezia Giulia, dove una depressione atlantica ha raggiunto l’Italia attivando correnti umide di Scirocco dall’Adriatico verso le Alpi. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Sala Operativa Regionale (SOR), che fotografa una situazione caratterizzata da precipitazioni particolarmente intense sui rilievi, accumuli significativi di pioggia e primi effetti sul territorio. Le aree maggiormente colpite durante la notte e la mattinata sono state le Prealpi Carniche, dove localmente sono stati superati i 200 mm di pioggia. Nel corso del pomeriggio la spinta sciroccale è destinata a moderarsi, spostando maggiormente gli effetti delle precipitazioni verso le Alpi Giulie rispetto alle zone occidentali della regione.

Piogge intense sui monti, abbondanti in pianura

Per il pomeriggio e la serata sono attese piogge intense sui rilievi, abbondanti in pianura e meno persistenti lungo la fascia costiera. Non si esclude inoltre lo sviluppo di temporali, accompagnati da precipitazioni localmente molto intense soprattutto tra la Carnia e le Prealpi Giulie. La fase perturbata proseguirà anche nelle prime ore di domani, quando sono previste precipitazioni residue da moderate ad abbondanti. La quota neve, attualmente oltre i 2.500 metri, è attesa in diminuzione fino a circa 1.500 metri nella mattinata successiva. In seguito, secondo le indicazioni regionali, è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Allagamenti tra Aviano, Budoia e Polcenigo

Le piogge cadute dall’inizio dell’evento hanno già prodotto conseguenze sul territorio. Alla Sala operativa regionale e al Numero unico di emergenza 112 sono infatti pervenute segnalazioni di allagamenti nei comuni di Aviano, Budoia e Polcenigo. Resta sotto osservazione anche la situazione dei corsi d’acqua. Sono stati registrati superamenti dei livelli di attenzione agli idrometri di Caltea, sul torrente omonimo, e di Maniago, sul fiume Colvera. Entrambi i livelli risultano attualmente stabili, secondo l’ultimo bollettino disponibile.

Scirocco e mareggiata in attenuazione

Sulla costa regionale è attesa una graduale attenuazione dello Scirocco, con una conseguente diminuzione della spinta della mareggiata. I dati registrati dal mareometro di Grado indicano che il picco di marea è stato raggiunto alle 09:40, con un valore di 112 cm. Il picco medio dell’onda, invece, è stato registrato alle 7, quando ha raggiunto un’altezza di 1,98 metri.

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