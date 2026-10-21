Maltempo Friuli-Venezia Giulia: punte di 100 mm e Scirocco, fase più critica in mattinata

Il maltempo interessa il Friuli-Venezia Giulia, raggiunto da una depressione atlantica che sta favorendo l’afflusso di correnti umide di Scirocco dall’Adriatico verso le Alpi. Secondo l’ultimo aggiornamento della Sala Operativa Regionale (SOR), la fase più intensa della perturbazione è attesa nel corso della mattinata, quando la spinta dello Scirocco lungo la costa raggiungerà la massima intensità. Le precipitazioni più significative, nella notte, hanno interessato le Prealpi Carniche, dove gli accumuli di pioggia hanno localmente superato i 50 mm, avvicinandosi in alcune zone ai 100 mm. Un quadro che conferma la maggiore esposizione dei rilievi alle correnti umide in arrivo da Sud-Est.

Piogge molto intense sui monti, precipitazioni abbondanti in pianura

Nel corso della mattinata sono attese piogge intense o molto intense sui rilievi, soprattutto sulle Prealpi Carniche. Sulla pianura le precipitazioni saranno abbondanti, mentre lungo la costa soffierà uno Scirocco sostenuto, localmente anche forte. Particolare attenzione è rivolta al tratto costiero compreso tra Lignano e Grado, dove il vento potrà favorire mareggiate. Le condizioni meteorologiche richiederanno quindi cautela soprattutto nelle aree maggiormente esposte al moto ondoso e alle raffiche di vento.

Dal pomeriggio la distribuzione delle precipitazioni tenderà a cambiare: il flusso umido e perturbato interesserà maggiormente la Carnia, le Alpi Giulie e le zone orientali della regione, mentre le aree occidentali risulteranno relativamente meno coinvolte. Non si esclude inoltre la possibilità di temporali. Contestualmente, lo Scirocco dovrebbe perdere gradualmente intensità nel corso delle ore pomeridiane.

Nessuna criticità segnalata, fiumi sotto i livelli di guardia

Nonostante le piogge già cadute e le ulteriori precipitazioni previste, il quadro relativo agli effetti sul territorio resta al momento sotto controllo. La Sala Operativa Regionale riferisce che, dall’inizio dell’evento meteorologico, non sono pervenute segnalazioni di criticità legate all’allerta in corso, né alla stessa SOR né al Numero unico di emergenza 112. Anche la situazione idrometrica non evidenzia, allo stato attuale, particolari criticità: tutti i livelli registrati dalle stazioni di monitoraggio dei fiumi risultano inferiori alle rispettive soglie di guardia.

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