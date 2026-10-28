Maltempo Grecia, allerta rossa per piogge e temporali: parate cancellate nel giorno della festa nazionale

La Grecia fa i conti con una nuova ondata di maltempo proprio nel giorno delle celebrazioni per la festa nazionale del 28 ottobre. Piogge intense e temporali stanno interessando ampie zone del Paese, costringendo le autorità a cancellare numerose sfilate studentesche per tutelare la sicurezza di partecipanti e spettatori. La situazione più delicata riguarda la Tessaglia, le isole Sporadi, Eubea e il Dodecaneso, territori per i quali era stata diramata un’allerta meteo di massimo livello, il cosiddetto “Red Code“. Fenomeni localmente intensi sono attesi anche nella Grecia centrale orientale, nelle Cicladi e sulle isole dell’Egeo orientale.

Allerta rossa e rischio allagamenti: le aree più esposte

Secondo il Servizio meteorologico nazionale greco (EMY), il peggioramento delle condizioni atmosferiche è iniziato ieri nelle aree orientali del Paese, con un’intensificazione dei fenomeni prevista nella giornata di oggi e precipitazioni destinate a proseguire fino a tarda sera. Il Dodecaneso è indicato tra le zone maggiormente esposte agli effetti della perturbazione, con un rischio elevato di allagamenti. Anche le Sporadi, la Tessaglia e l’isola di Eubea devono fare i conti con precipitazioni abbondanti e temporali, mentre non si esclude la possibilità di grandinate. Un’allerta di livello arancione era stata inoltre emessa per l’area metropolitana di Atene e per le Cicladi occidentali e settentrionali, inizialmente valida fino alla mattinata di mercoledì.

Festa nazionale sotto la pioggia: cancellate le sfilate studentesche

Il maltempo ha modificato il programma delle celebrazioni del 28 ottobre, ricorrenza conosciuta in Grecia come Ohi Day, ovvero il “Giorno del No“. La festività ricorda il rifiuto dell’ultimatum imposto dall’Italia fascista nel 1940, episodio che portò la Grecia a entrare nella Seconda Guerra Mondiale. In diverse località le sfilate degli studenti sono state annullate per ragioni di sicurezza, mentre alcune cerimonie commemorative e manifestazioni militari restano subordinate all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

In Tessaglia, il governatore Dimitris Kouretas ha disposto la cancellazione delle sfilate studentesche in Magnesia, compresa la città costiera di Volos, e nelle isole Sporadi settentrionali. Il provvedimento riguarda esclusivamente le manifestazioni degli studenti; le decisioni sugli altri eventi sono affidate alle autorità competenti. Anche ad Eubea sono state annullate diverse sfilate: ad Halkida, capoluogo dell’isola, non sfileranno gli studenti né i gruppi civili, mentre dovrebbe svolgersi la parata militare del reparto in marcia dell’Accademia di fanteria dell’Esercito. Le manifestazioni studentesche sono state sospese anche nei comuni di Mantoudi-Limni-Agia Anna e Dirfys-Messapia.

Nelle Cicladi, l’allerta rossa per il possibile rischio di allagamenti ha portato alla cancellazione della sfilata degli studenti e della partecipazione di associazioni e organizzazioni. Stop a tutte le sfilate studentesche anche nel Dodecaneso, dove l’allerta resta particolarmente elevata. Ad Agios Dimitrios, sobborgo di Atene, il Comune ha annullato la parata per motivi precauzionali. La funzione religiosa prevista nella chiesa di San Demetrio si svolgerà invece regolarmente.

Venti forti e temperature in discesa: torna la neve in montagna

Alla pioggia si aggiunge un deciso rinforzo dei venti settentrionali, con velocità previste tra 30 e 50 km/h, localmente fino a 60 km/h sui mari e con possibili raffiche di 70 km/h nell’Egeo settentrionale. Le temperature sono in diminuzione, soprattutto nelle regioni occidentali e meridionali della Grecia. Sulla terraferma i valori massimi si attesteranno generalmente tra +15°C e +18°C, mentre sulle isole sono previste temperature comprese tra +19°C e +22°C. Ad Atene la colonnina di mercurio oscillerà tra +12°C e +17°C. A Salonicco, seconda città del Paese, sono attesi valori compresi tra +9°C e +18°C. Sulle montagne della Grecia centrale e occidentale sono previste anche nevicate.