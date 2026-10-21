Maltempo in Liguria, conclusa l’allerta arancione: piogge record tra Savonese e Genovesato | DATI

Si è conclusa l’allerta arancione che ha interessato la Liguria, dopo precipitazioni intense e temporali persistenti, con fenomeni particolarmente significativi sul Savonese e sul Genovesato. A comunicarlo è Arpal nell’ultimo aggiornamento dedicato all’evoluzione del maltempo sulla regione. Con la fine dell’allerta arancione, la situazione rimane sotto monitoraggio attraverso il proseguimento dell’allerta gialla: fino alle ore 9 sulle zone B, D ed E e fino alle ore 14 sulla zona C, corrispondente al Levante ligure.

Piogge molto intense: picchi fino a 70 mm in un’ora

I dati raccolti dalla rete di monitoraggio evidenziano la forza della perturbazione che ha interessato il territorio ligure. Tra i valori più rilevanti spicca quello registrato a Genova Quezzi, dove l’intensità della pioggia ha raggiunto i 70 mm in un’ora. Valori altrettanto significativi sono stati rilevati nell’area del Savonese: 62,4 mm in un’ora ad Albenga Molino Branca e a Ellera Foglietto, 56 mm a Stella Santa Giustina e 55,4 mm ad Albenga Isolabella.

Savonese sotto la pioggia: caduti fino a 368 mm

Ancora più impressionanti i dati relativi alle precipitazioni cumulate, che restituiscono la misura complessiva della pioggia caduta durante l’evento. Il valore più elevato è stato registrato a Savona Lavagnola, con 368 mm. Seguono Ellera, con 357 mm, Stella con 318 mm, e Savona, dove il totale ha raggiunto i 297 mm. Per comprendere meglio la portata di questi numeri, basta ricordare che un millimetro di pioggia corrisponde a un litro d’acqua per metro quadrato. A Savona Lavagnola sono quindi caduti complessivamente 368 litri d’acqua su ogni metro quadrato nel periodo considerato.

Allerta conclusa, ma resta alta l’attenzione

La fine dell’allerta arancione rappresenta un passaggio importante nella gestione dell’emergenza meteorologica, ma le precipitazioni registrate confermano la rilevanza dell’episodio che ha interessato la Liguria. L’ultimo bollettino di Arpal fotografa una perturbazione caratterizzata da rovesci intensi e temporali persistenti, con accumuli particolarmente elevati nel Savonese e picchi orari significativi anche sul Genovesato. Con il mantenimento dell’allerta gialla fino agli orari indicati per le diverse zone, l’evoluzione delle condizioni meteorologiche rimane sotto osservazione.

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