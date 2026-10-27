Maltempo in Turchia, tornado devasta un cantiere: 4 morti e un ferito | VIDEO

Un violento tornado ha colpito il quartiere di Fevzi Çakmak, nel distretto di Kepez, ad Antalya, nel Sud della Turchia, provocando 4 morti e un ferito. Il vortice ha distrutto 2 container utilizzati come alloggi da alcuni operai edili e causato il crollo di una gru presente nel cantiere. Secondo le autorità locali, 5 lavoratori sono stati scaraventati fuori dai container durante il passaggio del tornado. Due sono morti sul posto, mentre altri 2 sono deceduti dopo il trasferimento in ospedale. Il 5° operaio ha riportato ferite lievi e le sue condizioni sono state giudicate buone.

Fenomeno violento ma circoscritto

Il servizio meteorologico nazionale turco aveva diramato in precedenza un’allerta gialla per forti piogge nella zona. Le autorità hanno descritto l’evento come estremamente localizzato: gli edifici vicini non hanno riportato danni e non sono stati segnalati altri tornado o temporali nel resto della città. I tornado non sono rari lungo le coste mediterranee ed egee della Turchia, soprattutto durante l’autunno e l’inverno. Il tratto costiero intorno ad Antalya è tra le aree più esposte del Paese, dove condizioni atmosferiche instabili possono favorire la formazione di vortici intensi e improvvisi, con conseguenze potenzialmente devastanti anche su porzioni limitate di territorio.