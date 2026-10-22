Maltempo Lazio, continuano i danni a Latina: franato il lungomare, chiuso un tratto

A seguito dell’ondata di maltempo avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, caratterizzata da forti piogge, mareggiate e intense raffiche di vento, un tratto del lungomare di Latina, in località Fogliano, ha subìto fenomeni erosivi che hanno provocato il cedimento di una parte della carreggiata. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina e della Polizia locale, i quali hanno accertato che non sussistono le condizioni di sicurezza per il transito dei veicoli. Per questo, tramite ordinanza dirigenziale, è stata predisposta la chiusura temporanea con divieto di sosta e circolazione, in Via Lungomare, nel tratto compreso tra Rio Martino e Capoportiere, in attesa di ulteriori e necessari accertamenti tecnici.

“Scelta inevitabile per la sicurezza”

“La chiusura della strada è stata purtroppo una scelta inevitabile per garantire la sicurezza di mezzi e persone – spiega il sindaco di Latina Matilde Celentano -. Ovviamente la priorità è riaprire quanto prima al traffico a seguito delle verifiche e degli interventi di messa in sicurezza. I competenti uffici comunali sono già al lavoro per ridurre al minimo i disagi e mantenere l’ordinanza di chiusura in vigore solo per il tempo strettamente necessario. Il crollo sul lungomare è uno dei tanti danni che stiamo rilevando e che rafforzano la volontà dell’amministrazione di procedere con la richiesta di stato di calamità naturale. Stiamo raccogliendo tutta la documentazione per la predisposizione dell’apposita delibera di giunta”.

“Danni persistenti anche sulla fascia dunale”

“I danni sono persistenti anche sulla fascia dunale – aggiunge l’assessore alla Mobilità e Traffico Gianluca Di Cocco – ma la strada era già stata attenzionata in quanto era nota la presenza di un processo erosivo in corso. L’Amministrazione stava già lavorando per gli interventi manutentivi, siamo in attesa di un progetto a cui seguirà la richiesta dei pareri agli enti competenti, tra cui l’ente Parco, visto e considerato che la zona interessata è vincolata come Natura 2000. Questo intervento era già prioritario e lo diventa ancora di più oggi per arrivare ad una celere riapertura della strada”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.