Maltempo Lazio: il Comune di Latina chiede lo stato di calamità naturale

La giunta comunale di Latina ha approvato oggi la delibera per la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito delle precipitazioni intense che si sono abbattute sul territorio comunale tra la notte del 20 e la giornata del 21 ottobre. Con l’atto, l’amministrazione intende rappresentare alla Regione Lazio i disagi causati dal maltempo a famiglie, commercianti, imprese, aziende agricole e strutture pubbliche. Nei prossimi giorni, il sindaco di Latina, Matilde Celentano, convocherà e presiederà un tavolo di coordinamento con le istituzioni intervenute in soccorso, gli enti che hanno subito i danni e le associazioni di categoria con il doppio scopo di preparare la documentazione necessaria per definire la pratica di richiesta dello stato di calamità naturale, e dunque avere un quadro complessivo dei danni e dei necessari interventi, e anche per affrontare il tema della prevenzione.

Lo scopo dell’amministrazione è quello di ottenere il riconoscimento dello stato di calamità con l’eventuale concessione di contributi e/o rimborsi per gli interventi di soccorso, assistenza, messa in sicurezza, ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture e per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato.

La conta dei danni continua

“Dopo l’ondata di maltempo, la conta dei danni non si è fermata – spiega il sindaco di Latina Matilde Celentano -. La quantità di pioggia precipitata sul capoluogo era inimmaginabile, non solo andava ben oltre le previsioni ma equivale al quantitativo che si accumula in mesi, non certo in poche ore. Mentre continuano i sopralluoghi e gli interventi della Polizia Locale, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e degli uffici comunali preposti, sento il dovere di esprimere loro il mio più sentito ringraziamento, anche a nome dell’amministrazione che rappresento, per l’enorme sforzo messo in atto, così come ringrazio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per l’attenzione con cui sta seguendo gli eventi e la vicinanza dimostrata. Con la richiesta, e, auspichiamo, il riconoscimento dello stato di calamità naturale, contiamo di ottenere dalla Regione Lazio il supporto necessario ad affrontare le condizioni di emergenza che hanno richiesto modalità straordinarie di intervento”.

Gli uffici comunali restano impegnati nella ricognizione dei danni alle abitazioni, alle attività economiche, alle aziende agricole, alle strade e alle infrastrutture pubbliche. Coloro che hanno subìto danni a causa del maltempo sono invitati a raccogliere la documentazione tramite foto, perizie tecniche ed elenchi dettagliati dei danni riscontrati e utilizzare la modulistica messa a disposizione sul sito web dell’amministrazione per riportare l’accaduto, seguendo le istruzioni riportate. La documentazione acquisita sarà utilizzata a corredo della richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale che il Comune di Latina è tenuto a presentare entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento. L’eventuale riconoscimento dello stato di calamità e la possibilità di accedere a contributi o rimborsi saranno valutati dagli enti competenti.