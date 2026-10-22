Maltempo Lazio: masso si stacca dalla montagna e blocca l’accesso a Sgurgola, nel Frusinate

Il centro urbano di Sgurgola, nel Frusinate, è stato bloccato dalla caduta di un masso conseguente al maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuto sulla provincia con temporali e piogge abbondanti. La grossa roccia si è staccata dalla montagna ed è finita sulla strada pedemontana di via Pietra Rea, all’altezza dello svincolo con via Fontana Caviglia: il transito è possibile solo per le utilitarie di piccole dimensioni ma i bus del trasporto pubblico locale o eventuali mezzi di soccorso non possono transitare. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. L’amministrazione provinciale ha disposto la chiusura della strada, nel timore di nuovi crolli.

Ad Amaseno, invece, le principali strade del paese sono finite sott’acqua a causa dell’esondazione del fiume che prende lo stesso nome della città: le vie di accesso, i piani terreni ed i seminterrati delle abitazioni, le stalle e i terreni agricoli sono stati invasi dall’acqua, mentre fango, detriti, alberi caduti, crolli e frane hanno aggravato il quadro.

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