Maltempo Lazio, alluvione lampo a Latina: 105 mm a Sezze, strade sott’acqua e centinaia di interventi | VIDEO

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte su Latina, provocando allagamenti diffusi e pesanti disagi alla circolazione. Strade, ponti e sottopassi sono finiti sott’acqua, mentre supermercati, scantinati e attività commerciali sono stati invasi da circa mezzo metro d’acqua in diverse zone della città. Tra le aree più colpite figurano la circonvallazione, nella zona di viale XXI Aprile, e il primo tratto di viale Michelangelo, alle spalle dell’ospedale, dove si sono registrati anche blackout. Particolarmente critica la situazione alla rotatoria del Piccarello, completamente sommersa e pericolosa per gli automobilisti. Numerosi semafori risultano fuori servizio e diversi quartieri sono rimasti al buio. Le precipitazioni sono state particolarmente intense: dalla mezzanotte sono stati registrati 105 mm a Sezze e 98 mm nella zona di Borgo San Michele a Latina.

Vigili del fuoco e Protezione civile sono impegnati in centinaia di interventi per fronteggiare gli allagamenti e mettere in sicurezza le aree interessate, oltre che per rimuovere alberi e rami caduti. I Centri operativi comunali (COC) sono operativi. Criticità si segnalano anche lungo la strada Pontina, con disagi alla circolazione. Pesanti ripercussioni anche sul trasporto ferroviario: la linea Roma-Formia è sospesa dalle ore 04:45 tra Sezze Romano e Priverno a causa delle avverse condizioni meteo. Per ragioni di sicurezza, le scuole sono rimaste chiuse ad Aprilia, Gaeta, Formia, Minturno, Anzio e Nettuno.

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