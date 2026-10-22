Maltempo Lazio, oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco tra Roma e Latina

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per fronteggiare le conseguenze del maltempo che ha colpito il Lazio, scatenando una grave alluvione nella zona di Latina e criticità anche in provincia di Roma. Nelle ultime 36 ore, le squadre hanno portato a termine più di 200 interventi tra le due province. La situazione è in progressivo miglioramento, ma rimangono criticità nella periferia della zona pontina, dove i Vigili del Fuoco sono impegnati in operazioni di prosciugamento nelle aree allagate. Per far fronte alle richieste della popolazione, il dispositivo di soccorso locale è stato potenziato con il supporto di rinforzi e risorse giunte dai Comandi di Roma, Rieti e Salerno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.