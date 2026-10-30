Maltempo Lazio, si intensifica l’instabilità: forti temporali tra Roma e Latina

Si intensifica l’instabilità atmosferica nel Lazio, dove nelle ultime ore si stanno registrando precipitazioni in diverse aree della regione. Le condizioni di maggiore instabilità interessano la provincia di Roma, in particolare alcune zone costiere, i Monti Prenestini e i Castelli Romani. Fenomeni piovosi sono segnalati anche nella provincia di Latina. Tra i dati pluviometrici più significativi spicca quello di Ariccia, in provincia di Roma, dove sono stati raggiunti 38 mm di pioggia.

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