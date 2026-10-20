Maltempo Liguria, le precipitazioni prefrontali sono già estreme: oltre 200mm nel Savonese, primi allagamenti e un ferito | VIDEO

Mentre il fronte principale della perturbazione sta cominciando ad entrare sul Nord-Ovest e si estende fino a largo della Sardegna in moto verso est, le precipitazioni prefrontali sono già estreme in Liguria. A causa di un temporale autorigenerante, continua a piovere sul Savonese con cumulate di 48,2mm/h a Lavagnola. Gli accumuli totali superano già i 200mm: si registrano finora 205mm ad Albissola Marina, 160mm a Savona, 157mm ad Albisola Superiore, 129mm a Celle Ligure. Ed è solo l’inizio. Intanto, il maltempo inizia a colpire l’Imperiese, in arrivo dalla Francia, con forti temporali in atto al confine, tra Mentone, Ventimiglia e Camporosso. Nelle prossime ore è atteso il passaggio del fronte sul Centro della Liguria e la fase più intensa coinvolgerà i settori centrali nelle ore pomeridiane, rende noto Arpal.

Sulle zone A-B-D prosegue l’allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi. Sulla zona E è in vigore allerta gialla, sulla zona C l’allerta gialla scatterà alle 14:00. Attenzione alle ulteriori piogge in arrivo: rischio alluvioni in Liguria.

Primi allagamenti a Savona, donna colpita da un ramo

Questa mattina, una donna è rimasta ferita dopo essere stata travolta dal ramo di un albero a Savona, in Piazza del Popolo. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Sul posto la Polizia locale, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sempre a Savona, in via Giacchero, nella parte verso il mare, si è allagato il sottopasso, chiuso dalla Polizia locale per questioni di sicurezza.

Maltempo Liguria, allagamenti tra Albissola Marina e Savona

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