Maltempo Liguria, oltre 350mm nel Savonese: crescono i corsi d’acqua, allagamenti e locali esondazioni | VIDEO

Si intensifica il maltempo in Liguria, stretta nella morsa di piogge torrenziali estreme. Nelle ultime due ore, la struttura temporalesca che da questa mattina insiste sul Savonese si è ulteriormente intensificata, interessando con piogge di intensità molto forte la costa tra Albenga e Savona (62mm/1h ad Albenga – Molino Branca e ad Ellera – Foglietto, 125mm/3h a Ellera-Foglietto) ed estendendosi nel relativo entroterra. Incredibili gli accumuli pluviometrici totali raggiunti finora: 368mm ad Albissola Marina, 304mm ad Albisola Superiore, 239mm a Savona, 193mm a Celle Ligure, 126mm a Monte Beigua, 110mm a Pietra Ligure, 108mm a Veirera, 105mm a Laigueglia.

La struttura temporalesca evolve lentamente verso Levante alimentata da una convergenza di flussi nei bassi strati, rende noto Arpal. Sulla rete regionale strumentata si registrano innalzamenti sugli idrometri del Savonese: T. Sansobbia (Albisola), T. Teiro (Varazze). Si registrano inoltre criticità sul reticolo minore, con allagamenti e locali esondazioni con criticità di smaltimento delle acque. In particolare si denota la fuoriuscita dall’alveo del rio Basco (Albissola Superiore). Nel resto del Centro-Ponente si segnalano innalzamenti idrometrici che attualmente si mantengono sotto i livelli di guardia.

Strade e negozi allagati ad Albissola Marina

Primi esercizi commerciali allagati nel centro storico di Albissola Marina (Savona) a causa delle forti piogge. Lo segnala il sindaco Gianluca Nasuti, spiegando che i negozi al momento coinvolti si trovano in via Repetto, piazza Liguria e via Garbarini. Segnalati allagamenti sull’Aurelia sempre ad Albissola Marina e lungo la viabilità ordinaria a Stella e Albisola Superiore (Savona), dove una frana nella frazione di Ellera ha richiesto la chiusura della strada. A Luceto è esondato il rio Boraxe. A causa delle intense e persistenti precipitazioni il Comune di Albenga (Savona) raccomanda alla cittadinanza di “evitare di mettersi alla guida, se non per motivi di assoluta necessità o urgenza, e di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile”.

Criticità sulla viabilità

Un grosso masso si è staccato dalla parete ed è precipitato sulla strada provinciale 27 tra Finalborgo e Feglino. Il masso è precipitato sulla sede stradale e caduto in seguito sotto strada all’interno di un campeggio. La SP27 risulta ora chiusa. Interventi in corso sul posto. Inoltre, l’Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni a Celle Ligure a causa della caduta di un masso. Sul posto è presente il personale di Anas che sta lavorando per riaprire almeno a senso unico alternato la viabilità nel più breve tempo possibile. Sempre a causa del maltempo nel Savonese è chiusa la strada statale 334 del Sassello: la circolazione viene deviata sulla strada provinciale 2.

Criticità anche nel Ponente con allagamenti ad Albenga e due frane ad Alassio.

Maltempo Liguria, allagamenti tra Albissola Marina e Savona

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