Maltempo Liguria, temporale arrivato su Genova: primi allagamenti, colpita anche la stazione Principe

La Liguria resta stretta nella morsa del maltempo, con i temporali più intensi che ora interessano il Centro-Levante, lasciando un po’ di tregua al Savonese, che ha registrato punte di quasi 390mm nell’area di Albissola Marina. Il temporale è arrivato anche su Genova: Arpal segnala 67,4mm di pioggia caduti in un’ora a Quezzi e 47,2mm alla stazione del Centro Funzionale. Segnalati allagamenti nei sottopassi mentre in alcuni punti i tombini non riescono a smaltire l’acqua. Gravi allagamenti anche nella zona di San Fruttuoso. La raccomandazione è quella di evitare i sottopassi e fare attenzione negli spostamenti. L’allerta meteo arancione per temporali è in corso su tutta la regione.

Primi allagamenti a Genova

Disagi per i viaggiatori che si trovano nella stazione di Genova Principe. A causa del maltempo si è infatti allagato il sottopasso ferroviario. Criticità si segnalano anche, per quanto riguarda i trasporti, sul nodo di Genova e nel Savonese. A Genova risultano allagati i sottopassi di via Bobbio, e via Milano, oltre al tunnel di via Perlasca. Sospesa per allagamenti anche la funivia di Sant’Anna. Allagamenti in atto anche in via Celesia.

“Per il momento non ci sono le condizioni perché domani le scuole rimangano chiuse, a meno che non succedano situazioni particolari intorno a qualche plesso che possano spingerci a fare qualche ordinanza specifica”, ha detto all’Adnkronos l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova, Massimo Ferrante, intervenendo dal Coc, dal quale sta seguendo gli aggiornamenti sull’allerta. “Nelle prossime ore sono previste abbondanti piogge, ma per il momento non si segnalano criticità”, ha concluso Ferrante.

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