Maltempo Lombardia, forte temporale sul Lago di Garda: Manerba e Polpenazze imbiancate dalla grandine | VIDEO

Un forte temporale ha colpito tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi la zona del Lago di Garda, causando piogge e forti grandinate. Eloquenti le immagini che arrivano da Manerba del Garda e Polpenazze del Garda, nel Bresciano: le strade si presentano imbiancate da uno spesso strato di grandine, con annesse difficoltà per la circolazione stradale. 7mm di pioggia sono caduti a Desenzano. Il responsabile di queste condizioni di maltempo è il rapido transito di una insidiosa saccatura proveniente da Nord-Ovest, la quale ha spinto un fronte freddo lungo l’intera penisola.

Maltempo Lombardia, strade imbiancate dalla grandine e Polpenazze del Garda

Maltempo Lombardia, forte grandinata a Manerba del Garda

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