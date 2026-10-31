Maltempo Marche, violento scroscio di pioggia a Senigallia: poi spunta un arcobaleno tra le nuvole

Un violento scroscio di pioggia si è abbattuto su Senigallia, accompagnato da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Un rovescio intenso che ha interessato la città e che, una volta terminato, ha lasciato spazio a un panorama decisamente particolare: il cielo è rimasto completamente coperto da nuvole grigie, mentre tra la coltre nuvolosa è comparso un arcobaleno, con i suoi colori appena distinguibili sullo sfondo scuro. Le immagini mostrano due momenti successivi al passaggio della pioggia. Nella prima fotografia si vede uno scorcio urbano di Senigallia, con la strada ancora sotto un cielo minaccioso e una sottile porzione di arcobaleno che emerge tra le nubi. Nella seconda, lo sguardo si concentra proprio sul fenomeno atmosferico: una traccia colorata, tenue e parzialmente nascosta dalle nuvole, che attraversa il cielo ancora grigio.

Violento scroscio di pioggia a Senigallia, il cielo si oscura

Il maltempo ha caratterizzato il quadro atmosferico sulla città marchigiana con un rovescio di pioggia particolarmente intenso. Dopo lo scroscio, il cielo non si è tuttavia aperto completamente: le nuvole hanno continuato a coprire gran parte dell’orizzonte, creando un’atmosfera tipicamente perturbata. Nelle fotografie si osserva una copertura nuvolosa estesa, con tonalità che vanno dal grigio chiaro al grigio più scuro. In primo piano si distinguono una strada, il marciapiede e alcuni edifici, mentre sullo sfondo il cielo conserva i segni evidenti del passaggio del fenomeno temporalesco. La particolarità del momento è proprio il contrasto tra il grigiore delle nubi e la comparsa di un debole arco colorato. Un’immagine che racconta il cambiamento del tempo dopo la pioggia, senza che le condizioni atmosferiche siano ancora tornate a un cielo sereno.

Dopo la pioggia compare un arcobaleno tra le nuvole

Terminato il violento scroscio, a catturare l’attenzione è stato un arcobaleno visibile nel cielo di Senigallia. Il fenomeno appare in maniera piuttosto tenue, con i colori che si distinguono appena attraverso le nuvole compatte, ma è comunque riconoscibile nelle immagini scattate dopo il rovescio. L’arcobaleno si è formato mentre il cielo era ancora prevalentemente coperto. La sua presenza crea un contrasto suggestivo con il paesaggio sottostante e con le tonalità scure della copertura nuvolosa, offrendo uno scorcio insolito dopo la fase più intensa della pioggia. La seconda fotografia mette maggiormente in evidenza il fenomeno, mostrando una porzione di arcobaleno che emerge dalla coltre grigia. Non si tratta di un cielo completamente sgombro dalle nuvole, ma di un breve e particolare effetto visivo che accompagna il passaggio dal rovescio a una fase successiva caratterizzata ancora da una forte nuvolosità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.