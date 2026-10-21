Maltempo nel Crotonese, oltre 230 mm in 12 ore: auto bloccate sulla SS107, numerosi soccorsi | FOTO e VIDEO

Le intense precipitazioni che dalla notte stanno interessando il territorio crotonese hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza agli automobilisti in difficoltà. In sole 12 ore sono stati registrati accumuli impressionanti: ben 233 mm a Belvedere di Spinello, 108 mm a Cotronei e 100 mm a San Nicola dell’Alto. Numerose autovetture sono rimaste in panne lungo la strada statale 107, nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per soccorrere le persone rimaste bloccate a causa delle condizioni critiche della viabilità. La SS107 è attualmente chiusa al traffico nel tratto interessato. Sul posto operano anche il personale Anas e la Polizia Stradale, impegnati nella gestione della circolazione e nelle attività necessarie a garantire la sicurezza degli utenti della strada. La situazione resta legata all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle conseguenti criticità sulla rete viaria.

ANAS rende noto che a causa della presenza di detriti in carreggiata, il traffico è momentaneamente bloccato sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, al km 111,600, a Santa Severina (Crotone). Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Maltempo Calabria, strade allagate nel Crotonese

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