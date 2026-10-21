Maltempo nel Messinese, scuole chiuse a Santa Teresa di Riva e Furci Siculo

Il maltempo che sta interessando la provincia di Messina ha portato alla chiusura delle scuole a Santa Teresa di Riva e Furci Siculo per oggi, mercoledì 21 ottobre. I sindaci Danilo Lo Giudice e Matteo Francilia hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti dei rispettivi Comuni, scegliendo la linea della prudenza alla luce delle condizioni meteorologiche registrate nelle ultime ore. A Santa Teresa di Riva, il primo cittadino Lo Giudice ha annunciato il provvedimento sottolineando come l’evoluzione del quadro meteorologico abbia richiesto una decisione tempestiva. Il sindaco ha inoltre spiegato che il bollettino della Protezione civile, diramato nel pomeriggio precedente con livello di allerta gialla, non consentiva di prevedere anticipatamente la necessità della chiusura.

Analoga decisione a Furci Siculo, dove il sindaco Matteo Francilia ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Anche in questo caso, la scelta è stata motivata dalle forti piogge e dalle condizioni atmosferiche delle ultime ore, ritenute tali da richiedere la massima cautela, nonostante il livello di allerta gialla indicato dalla Protezione civile.

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