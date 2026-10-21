Maltempo Piemonte, condizioni meteo migliorate: chiusa la Sala operativa di Protezione Civile

A seguito del miglioramento delle condizioni meteo, è stata chiusa questo pomeriggio la Sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte aperta ieri per monitorare l’ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale tra il pomeriggio di martedì e la mattinata di oggi. La struttura ha coordinato gli enti locali e il sistema di protezione civile, ed i tecnici hanno verificato l’evoluzione dei corsi d’acqua e le segnalazioni provenienti dalle diverse province. Nel corso della notte, precipitazioni da moderate a forti hanno interessato l’intero Piemonte, con effetti più marcati nelle aree meridionali al confine con la Liguria. Le piogge hanno determinato l’aumento dei livelli idrometrici, soprattutto lungo il reticolo secondario. Il torrente Erro a Cartosio ha superato il livello di pre-soglia, mentre l’Orba a Tiglieto ha oltrepassato il livello di guardia. Invece, Sesia, Cervo e San Bernardino sono rimasti al di sotto della pre-soglia.

I quantitativi di pioggia più elevati hanno superato i 180mm nel Biellese e i 170mm nell’Alessandrino. Oltre cento volontari hanno seguito l’evoluzione dell’evento sul campo, mentre i Centri operativi comunali hanno avviato la chiusura dalla tarda mattinata. Non sono pervenute nuove segnalazioni di criticità e la diga di Gurzia è rientrata dalla fase di allerta a quella di pre-allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.