Maltempo Puglia, alluvione tra Fasano e Alberobello: allagati binari, strade e anche un ospedale | FOTO

Molte regioni da Nord a Sud sono state interessate dagli effetti di questa violenta perturbazione atlantica, che ha causato alluvioni, danni e disagi in lungo e in largo, e purtroppo anche una vittima. Anche la Puglia è stata colpita duramente da forti temporali che hanno scaricato ingenti quantità di pioggia. In particolare, tra le province di Taranto, Brindisi e Bari, si registrano accumuli pluviometrici fino a 120mm. I dati più rilevanti indicano: 122mm a Fasano, 116mm a Locorotondo, 93mm ad Alberobello, 84mm a Selva di Fasano, 81mm a Martina Franca, 72mm a Cisternino, 58mm a Noci, 48mm a Ostuni, 46mm ad Adelfia, 45mm a Valenzano, 40mm a Santeramo in Colle, 39mm a Putignano, 38mm a Mottola.

Strade allagate e disagi

Simili quantitativi di pioggia hanno causato allagamenti sulle strade, con associati disagi per gli automobilisti. La Statale 16 è stata allagata tra Fasano (BR) e Contrada Capitolo (Monopoli, BA), con le auto costrette a fermarsi in alcuni punti. Si registrano anche gravi allagamenti nei campi della zona. Allagamenti e disagi alla circolazione anche ad Alberobello, a seguito delle ingenti piogge. Allagamenti registrati anche tra Mottola e Massafra, nell’area della Murgia tarantina. Nel pomeriggio, lungo la strada Massafra-Martina Franca l’acqua piovana è defluita dai terreni circostanti riversandosi interamente sulla carreggiata. Il ruscellamento superficiale ha trascinato terra e sedimenti dal suolo, ricoprendo l’asfalto e causando problemi alla circolazione

Binari allagati tra Monopoli e Fasano: sospesa linea ferroviaria per Lecce

A causa delle forti piogge, si è allagata anche la sede ferroviaria tra Monopoli e Fasano e la circolazione è stata sospesa sulla linea Bari-Lecce. Lo ha reso noto Rfi in un comunicato. I treni subiscono limitazioni di percorso o cancellazioni e registrano ritardi. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

FdI: “piove nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano”

‘‘Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano ha presentato, per l’ennesima volta, fenomeni di allagamento, stando a quanto mostrano diversi video circolati sui social. Al netto degli eventi straordinari, non possiamo rassegnarci al ripetersi di questa criticità in una struttura costata circa 250 milioni di euro”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro, che segnala il ripetersi di fenomeni di infiltrazioni di acqua, dopo quelli del mese scorso, nel nuovo ospedale costruito a Monopoli e al servizio anche di Fasano, a causa di un temporale. ”La situazione desta ulteriore preoccupazione alla luce degli scandali e delle criticità emersi ripetutamente, negli ultimi mesi, nell’area tecnica – ha detto -. Proprio per questo è necessario fare piena chiarezza e individuare con serietà le cause degli allagamenti, verificando eventuali errori progettuali, carenze nella realizzazione o altre criticità. Una volta accertate, queste dovranno essere corrette senza ulteriori ritardi. In qualità di consigliere regionale del territorio, chiederò un’audizione urgente in Commissione Sanità e Bilancio per avviare una valutazione approfondita del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, ancora limitato sotto molti aspetti. La struttura deve diventare pienamente funzionale ed essere dotata dei servizi e dei contenuti necessari a rispondere ai bisogni dei cittadini”. Secondo Scianaro, ”non si può più attendere. Sono trascorsi quasi cinque mesi dal trasferimento dal San Giacomo – ha sottolineato – e, a oggi, restano ancora criticità da affrontare. È il momento di intervenire con trasparenza, individuare le responsabilità e risolvere i problemi”.

”Nonostante le eccezionali precipitazioni che hanno interessato il territorio di Monopoli, l’ospedale continua a garantire le attività sanitarie. È in corso in queste ore un intervento chirurgico e nessun servizio è stato sospeso a causa del maltempo. L’acqua non ha interessato i reparti di degenza, mentre si sono registrate infiltrazioni e presenza di acqua in una porzione del piano meno uno, collegata all’area di carico e scarico delle merci”. Così l’azienda sanitaria locale di Bari. ”La situazione è stata aggravata dall’acqua proveniente dalla zona della Selva di Fasano, defluita verso valle e arrivata a interessare la strada statale e le campagne circostanti, con conseguenti difficoltà alla viabilità e disagi sul territorio – ha spiegato l’azienda in una nota -. La Asl Bari è intervenuta tempestivamente, inviando sul posto i tecnici dell’area tecnica e gli operatori di Sanitaservice, impegnati nelle operazioni per rimuovere l’acqua dalle aree interessate e ripristinare le condizioni di sicurezza”.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati negli interventi per liberare le strade interessate dalle conseguenze delle intense precipitazioni. Sugli allagamenti nell’ospedale, la Asl ha precisato che ”le immagini che stanno circolando in queste ore documentano gli effetti di un evento meteorologico eccezionale, ma è importante ricondurle al contesto complessivo: il maltempo non ha interrotto l’attività assistenziale dell’ospedale. La priorità della Asl Bari resta garantire la sicurezza di pazienti e operatori e assicurare la continuità delle cure”.

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