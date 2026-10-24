Maltempo Puglia, forti raffiche di vento a Vico del Gargano: alberi e cartelloni abbattuti | FOTO

Forti temporali hanno attraversato oggi la costa del Gargano, nel nord della Puglia, portando nubifragi e forti raffiche di vento. Gli effetti peggiori del maltempo si sono abbattuti su Vico del Gargano, dove sono segnalati diffusi danni da vento. In città, si segnala la caduta di alberi, cartelloni pubblicitari e pali della pubblica illuminazione. Il vento ha anche spazzato via dei pannelli solari da un tetto, mentre una canna fumaria si è staccata ed è finita su un’auto. Tantissime le tegole divelte dai tetti. Una pensilina si è abbattuta su una automobile. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto attualmente stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Il sindaco Lello Sciscio ha avvisato via social: “si invita la cittadinanza a non frequentare le zone dove sono presenti alberi di alto fusto (Villa Comunale, zona parco giochi ecc.) poiché stiamo verificando la stabilità delle piante. Anche presso il centro storico stiamo effettuando le ricognizioni del caso per valutare gli effetti di questo improvviso ed inatteso evento atmosferico. Si prega quindi la popolazione di prestare la massima attenzione nel transitare nelle zone interessate”. Segnalazioni di danni a causa del maltempo arrivano anche dalla vicina Peschici, dove sono caduti anche 24mm di pioggia.

Responsabile di questo maltempo è il rapido transito di una insidiosa saccatura proveniente da Nord-Ovest, la quale ha spinto un fronte freddo lungo l’intera penisola.

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