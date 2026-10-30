Maltempo Puglia, l’aria fredda accende l’instabilità: nubifragi nel Barese, grandine nel Salento

L’arrivo di correnti fredde dai Balcani ha acceso l’instabilità in Puglia nella giornata di oggi, con piogge e temporali che hanno colpito diverse aree della regione, dal basso Salento al Tarantino. In questo momento, i fenomeni più intensi si registrano tra Barese e BAT, ma anche nel Foggiano. Proprio nel Barese si registrano i nubifragi più intensi, mentre numerose fulminazioni sono associate ai nuclei temporaleschi. Locali grandinate hanno colpito invece la provincia di Lecce, in particolare nella zona di Cocumola. I dati pluviometrici più rilevanti nella regione finora indicano: 41mm a Terlizzi, 26mm a Giovinazzo, 25mm a Ruvo di Puglia, 24mm a Molfetta, Taurisano, 20mm a Cassano delle Murge, 16mm a Scorrano, Spinazzola, 11mm a Gallipoli.

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