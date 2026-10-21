Maltempo Puglia, linea temporalesca tra Taranto, Bari e Brindisi: nubifragi, raffiche di vento e tanti fulmini

Un forte linea temporalesca è in atto nella Puglia centrale, interessando in particolare le province di Taranto, Brindisi e Bari. I temporali stanno oscurando il cielo, generando nubifragi, forti raffiche di vento, fragorosi tuoni e tanti fulmini. Finora sono caduti 46mm di pioggia ad Adelfia, 45mm a Valenzano, 39mm a Noci, 38mm a Putignano, 34mm ad Acquaviva delle Fonti, 32mm a Castellana Grotte, Alberobello, 28mm a Selva di Fasano, 27mm a Cassano delle Murge, 26mm a Locorotondo, 24mm ad Altamura, 23mm a Mottola, 22mm a Cisternino Pico, 15mm a Bari, Ostuni. Le raffiche di scirocco stanno raggiungendo i 60-70km/h in tutta la regione, con picchi di 81km/h a Giurdignano (LE), 66km/h a Brindisi, 64km/h a Taranto.

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