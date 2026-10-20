Maltempo Sardegna, bomba d’acqua su Sassari: città allagata, alberi caduti e grave incidente sulla SS131 con due feriti

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sulla città di Sassari, provocando numerose situazioni di emergenza e rendendo necessario un intenso lavoro da parte dei Vigili del Fuoco. Le squadre sono state impegnate in diversi interventi per fronteggiare le conseguenze delle forti precipitazioni, tra allagamenti, problemi di stabilità delle strutture, alberi caduti e situazioni di pericolo lungo le strade. Il maltempo ha determinato una serie di criticità che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori in più ambiti. Tra le situazioni affrontate figurano dissesti statici, cavi pericolanti e incidenti stradali, oltre agli allagamenti provocati dalle precipitazioni particolarmente intense. L’episodio più grave si è verificato lungo la Strada Statale 131, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro e una delle vetture si è ribaltata.

Incidente sulla SS131 dopo il bivio per Florinas: auto ribaltata e quattro persone coinvolte

Il più grave degli incidenti segnalati durante gli interventi per il maltempo è avvenuto sulla SS131, al chilometro 194, dopo il bivio per Florinas. Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate e una delle vetture ha terminato la propria corsa ribaltandosi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente quattro persone, che si trovavano a bordo dei due veicoli. La situazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza agli occupanti delle automobili. All’arrivo sul luogo dello scontro, i Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari per far uscire le persone dalle vetture coinvolte, consentendo al personale del 118 di prestare l’assistenza necessaria.

Due persone trasportate al Pronto Soccorso di Sassari

Il bilancio dell’incidente sulla Statale 131 è di due persone trasportate al Pronto Soccorso di Sassari per essere sottoposte ad accertamenti sanitari. Si tratta di due dei quattro occupanti delle automobili coinvolte nello scontro. L’intervento ha visto la collaborazione tra i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, che hanno provveduto ad assistere le persone coinvolte e a gestire le operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente. Oltre a collaborare nelle operazioni di soccorso, la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sulla SS131 ha provveduto alla messa in sicurezza della strada e delle due automobili coinvolte nell’incidente. Un’attività necessaria dopo lo scontro e il ribaltamento di uno dei veicoli. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale. Restano da accertare le cause che hanno provocato la collisione tra le due vetture.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.