Maltempo Sardegna, strade trasformate in fiumi a La Caletta e Torpè: impressionanti immagini | VIDEO

Il maltempo colpisce duramente la Sardegna, con piogge intense e allagamenti che interessano il territorio della provincia di Nuoro. Le immagini provenienti da La Caletta e Torpè documentano gli effetti delle precipitazioni, con strade completamente sommerse dall’acqua, automobili circondate dagli allagamenti e violenti rovesci che rendono particolarmente difficili le condizioni della viabilità urbana. Due video girati nelle località del Nuorese mostrano la forza del maltempo e la quantità d’acqua accumulatasi sulle strade. Le riprese restituiscono uno scenario impressionante, soprattutto a La Caletta, dove l’acqua ha invaso un’intera strada fino a raggiungere le vetture presenti.

Alluvione a La Caletta, strade sommerse e automobili circondate dall’acqua

Il primo video arriva da La Caletta, località della provincia di Nuoro, e mostra una situazione particolarmente critica. Una strada del centro abitato appare completamente allagata, con un’enorme distesa di acqua torbida che ricopre la carreggiata e raggiunge le automobili. Le immagini mostrano una vettura scura parzialmente sommersa, con l’acqua che arriva fino alla parte inferiore delle portiere. La superficie stradale non è più distinguibile e il livello raggiunto dall’acqua testimonia l’intensità dell’allagamento. Intorno si vedono edifici residenziali, attività commerciali e strutture affacciate sulla strada, mentre la pioggia continua a cadere con forza. La visibilità risulta ridotta dalle precipitazioni e l’acqua occupa l’intera ampiezza della carreggiata. La situazione documentata evidenzia le difficoltà per la circolazione in presenza di accumuli d’acqua così consistenti.

Maltempo a Torpè, pioggia battente e acqua sulle strade

Il secondo video è stato girato a Torpè, sempre in provincia di Nuoro, dove il maltempo ha provocato altri allagamenti. Le riprese, effettuate in prossimità di alcuni edifici, mostrano la presenza di acqua torbida sulla sede stradale e il continuo afflusso di acqua piovana. Il filmato si sofferma sui flussi d’acqua che attraversano le superfici pavimentate, raggiungendo i margini degli edifici e gli spazi adiacenti. In diversi momenti sono chiaramente visibili le increspature provocate dalla pioggia intensa, mentre l’acqua si accumula e scorre lungo la strada. Il quadro documenta le conseguenze delle forti precipitazioni su Torpè, con allagamenti che interessano gli spazi urbani.

Maltempo Sardegna, forte pioggia a Torpè

Piogge torrenziali nel Nuorese, i video documentano gli effetti del maltempo

Le immagini provenienti dalle due località mostrano come le precipitazioni abbondanti abbiano interessato diversi centri del territorio nuorese, provocando accumuli d’acqua sulle strade e situazioni di particolare difficoltà. A La Caletta l’elemento più evidente è il livello raggiunto dall’acqua, capace di sommergere la carreggiata e circondare le automobili. A Torpè, invece, le riprese si concentrano soprattutto sulla pioggia battente e sui flussi d’acqua che attraversano le aree pavimentate. I due filmati rappresentano una testimonianza diretta della violenza del maltempo in Sardegna e degli allagamenti che hanno interessato queste località della provincia di Nuoro, con strade invase dall’acqua e precipitazioni particolarmente intense.

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