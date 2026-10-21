Maltempo Savona, notte di interventi: cede la strada in via Famagosta

È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Savona, impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio a causa del maltempo. Tra le situazioni più rilevanti il cedimento del manto stradale in via Famagosta, a Savona. Nel capoluogo, la squadra della sede centrale dei vigili del fuoco è intervenuta nell’area dove il cedimento della carreggiata ha coinvolto un mezzo della SEA-S, rimasto in bilico. L’autista è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e, secondo le informazioni disponibili, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche il funzionario di servizio dei vigili del fuoco e la polizia locale per le verifiche e gli adempimenti di competenza.

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