Maltempo Sicilia, forti temporali sulla costa catanese: strade allagate a Viagrande | FOTO

Nelle ore centrali della giornata, forti temporali hanno interessato la costa ionica della Sicilia, colpendo in particolare il Catanese e parte del Messinese. I temporali hanno dato origine ad intensi nubifragi, che hanno scaricato importanti quantità di pioggia in poco tempo. Nella zona di San Giovanni La Punta – Viagrande, il nubifragio ha allagato le strade, come documentano le foto che ci invia la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta. I dati pluviometrici più rilevanti indicano che sono caduti: 40mm di pioggia a Viagrande, Nunziata, 35mm ad Acireale, 31mm a Linera, 30mm a Castelmola, 25mm a Piedimonte Etneo, 24mm a Giarre, 23mm a Mandanici, 20mm a Lavinaio, 18mm a Fondachelli-Fantina, 17mm a San Gregorio, 15mm ad Aci San Filippo, 13mm a Pagliara, 12mm a Melia, 11mm a Forza d’Agrò, 10mm ad Aci Castello.

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