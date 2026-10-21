Maltempo Sicilia, temporale quasi stazionario su Messina: allagamenti, torrenti in piena e disagi

Nel corso delle ultime ore, un temporale quasi stazionario ha interessato l’alta fascia ionica del Messinese e l’area dello Stretto, con accumuli pluviometrici fino a 50-60mm nei quartieri collinari della città di Messina. Proprio in questa zona, le forti piogge hanno causato allagamenti, problemi alla viabilità e disagi. Gli accumuli pluviometrici delle ultime 12 ore indicano: 51mm a Scaletta Superiore, 41mm a Santo Stefano di Briga, 40mm ad Altolia, 39mm a Giampilieri, 37mm a Pezzolo, Graniti, 36mm a San Placido, 35mm a Rimiti, 31mm a Itala, Mandanici, 30mm a Melia, 27mm a Messina San Michele, Forza d’Agrò, 24mm a Casalvecchio Siculo, 23mm a Pagliara.

Dopo le intense piogge, preoccupano le condizioni dei torrenti e la grande quantità di acqua accumulata sulle strade. Criticità si sono verificate sia nella zona sud sia in quella nord di Messina, con strade invase dall’acqua, automobili rimaste bloccate e collegamenti difficili. Particolarmente colpiti Galati, Bordonaro, Catarratti e Camaro, con disagi segnalati anche a Tremestieri, Gazzi, Ganzirri e lungo la litoranea nord. Uno degli episodi più rilevanti si è verificato a Galati, nel sottopasso che collega il villaggio alla strada statale. La pioggia ha riempito il sottopasso d’acqua in pochi minuti, bloccando un’auto al suo interno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente.

Allagamenti da Tremestieri a Ganzirri

Nella zona sud di Messina si registrano disagi a causa degli allagamenti a Tremestieri, mentre a Gazzi un’automobile è rimasta bloccata con una ruota all’interno di un tombino saltato. Problemi anche nella parte settentrionale della città, con allagamenti segnalati lungo la litoranea e a Ganzirri. Queste condizioni hanno ostacolato la circolazione sulle strade, rendendo difficoltosi gli spostamenti.

Preoccupano i torrenti a Bordonaro, Galati Sant’Anna e Galati Santa Lucia

Tra Galati Sant’Anna e Galati Santa Lucia, l’ingrossamento del torrente ha reso impraticabile la strada che conduce alle abitazioni, impedendo agli abitanti della zona di raggiungere le proprie case in condizioni di sicurezza. Anche a Bordonaro c’è preoccupazione per le condizioni del torrente dopo le forti piogge. Nelle prossime ore, le condizioni meteorologiche tenderanno gradualmente a migliorare, anche se sarà ancora possibile qualche rovescio o temporale isolato. L’ingresso di correnti più fresche da ovest favorirà un progressivo ricambio della massa d’aria e un’attenuazione dell’instabilità atmosferica.

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