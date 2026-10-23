Maltempo Spagna, paura in diretta: onda gigantesca travolge un reporter a Ondarroa | VIDEO

Gran parte della Spagna è stata flagellata da forti piogge nelle ultime settimane. In regioni come la Catalogna, una successione di tempeste non ha concesso tregua, lasciando dietro di sé allagamenti, danni e grossi disagi. Sebbene in alcune zone la situazione si stia stabilizzando, altre continuano a subire le conseguenze più dure del maltempo; è il caso, in particolare, della costa basca, dove il mare resta agitato e forti venti si abbattono sul litorale. Come di consueto, l’emittente televisiva ETB2 ha seguito da vicino l’evolversi della situazione. Il programma “Euskadi Quédate” ha contribuito alla copertura, inviando un reporter in un punto critico della costa di Biscaglia. Tuttavia, nessuno si aspettava che un’onda imponente colpisse il giornalista proprio durante il collegamento in diretta.

Un’onda travolge reporter e operatore a Ondarroa

“Il vento da nord-est sta già sferzando la costa basca con grande intensità e, con il passare delle ore, il moto ondoso non fa che aumentare”, ha osservato il conduttore, passando poi la linea a Sergio Ovejero. Il giornalista e il suo operatore si trovavano sul lungomare di Ondarroa, dove l’acqua aveva già raggiunto il passaggio pedonale. Ignaro di ciò che stava per accadere, Ovejero ha iniziato il suo servizio come di consueto, nonostante il mare desse già segnali di un peggioramento imminente. “Tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni del mare; le previsioni per le prossime ore indicano un ulteriore peggioramento. Di conseguenza, Euskalmet ha diramato una “allerta gialla” per i rischi legati alla navigazione entro due miglia dalla costa, un livello che salirà ad “allerta arancione” con l’arrivo della notte”, ha spiegato il reporter.

Ma proprio mentre stava mettendo in guardia dai pericoli per i pedoni, la situazione è precipitata. “Non si tratta dell’unico avviso: ce ne sono altri che riguardano anche i pedoni. Dobbiamo prestare molta attenzione allo stato del suolo e dei camminamenti come questo, perché c’è anche il rischio che…”, ha iniziato a dire, senza però riuscire a completare la frase: un’onda gigantesca ha travolto lui e la troupe, interrompendo istantaneamente il collegamento.

Shock e paura in studio

Colto completamente di sorpresa, il team di produzione del programma ha ripristinato rapidamente il collegamento con il conduttore, il cui volto lasciava trasparire evidente shock e preoccupazione. Per alcuni istanti, il conduttore Odei Esnaola è rimasto a fissare lo schermo, a bocca aperta, in attesa di istruzioni dalla regia per poter proseguire. “Speriamo che i nostri colleghi Sergio e Raquel stiano bene; avremo presto notizie in merito. Ora, diamo un’occhiata alla mappa per capire di cosa ci stava parlando Ovejero”, ha continuato il conduttore, attenendosi alla scaletta del programma in attesa di novità sulla situazione della troupe. In seguito, Esnaola ha chiarito l’accaduto sui propri profili social, fornendo anche un aggiornamento sui suoi colleghi.

Episodio virale sui social

L’episodio è diventato rapidamente virale sui social media, scatenando un acceso dibattito sulla sicurezza dei professionisti della televisione. Sebbene lo stesso Esnaola abbia precisato sui social che la troupe non aveva superato alcuna barriera – e che l’avviso ufficiale sarebbe entrato in vigore solo il giorno seguente – molti utenti hanno sostenuto che i reporter non dovrebbero esporsi a situazioni così pericolose pur di ottenere un’inquadratura d’effetto, specialmente quando le autorità invitano alla prudenza lungo la costa a causa dell’avvicinarsi di una tempesta.