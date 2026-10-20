Maltempo storico in Corsica, oltre 520mm a Solenzara: battuti i record nazionali di pioggia | DATI e VIDEO

Situazione catastrofica sul fronte del maltempo in Corsica: a Solenzara, nel giro di 3 ore, è caduta una quantità di pioggia equivalente a quella di tre mesi e mezzo. Sono stati addirittura superati i record nazionali di pioggia. E non è ancora finita, perché l’evento meteorologico si protrarrà fino a tarda serata. I temporali torrenziali continuano a interessare la Corsica orientale, provocando inondazioni in diversi comuni e riscrivendo i record nazionali di precipitazioni su intervalli di 1, 2 e 3 ore. La stazione di Solenzara ha registrato l’incredibile quantità di 524mm di pioggia da questa mattina: un accumulo eccezionale.

Allerta rossa fino a stasera

Come previsto, il fenomeno meteorologico mediterraneo, con la ripresa del flusso da ovest, si è spostato questa mattina verso la Provenza, la Costa Azzurra e la Corsica. I temporali, a tratti stazionari e alimentati dai venti da est-sud-est e dalle acque calde del Mediterraneo tra la Corsica e la Sardegna, hanno riversato sulla località di Solenzara oltre 420mm in sole 3 ore. Più in generale, nella Corsica settentrionale sono stati registrati accumuli di 350mm in 6 ore, con picchi fino a 190mm in una sola ora. Altrove, più a nord e lungo la costa orientale della Corsica settentrionale, sono previsti valori compresi tra 200 e 300mm, con punte localizzate di 100mm in un’ora.

Ciò ha spinto Météo-France a porre l’Alta Corsica (in particolare la fascia costiera orientale) in allerta rossa per piogge e inondazioni fino alle 20:00, per poi passare all’allerta arancione tra le 20:00 e la mezzanotte; la Corsica del Sud è invece in allerta arancione per piogge e inondazioni (sempre per quanto riguarda la fascia costiera orientale).

Battuti i record di precipitazioni su 1, 2 e 3 ore

Questa situazione meteorologica è storica per la Corsica, e più in generale per la Francia continentale. Basti pensare che a Solenzara, tra le 10:06 e le 11:06 di questa mattina, sono caduti 196,2mm di pioggia in un’ora. Si tratta di un nuovo record nazionale, che supera il precedente di 160mm registrato il 13 ottobre 1986 a Mas Nérel, nei Pirenei Orientali.

Con 328,6mm di pioggia caduti in 2 ore, tra le 9:12 e le 11:12, Solenzara ha inoltre stabilito il record nazionale per le precipitazioni su un arco di 2 ore, superando il precedente primato di 257mm registrato a Valleraugue, nel Dipartimento del Gard, il 19 settembre 2020. Infine, con 420,6mm di pioggia caduti nell’arco di 3 ore, tra le 8:12 e le 11:12, Solenzara batte anche il record nazionale di precipitazioni in 3 ore, che apparteneva a Valleraugue (nel Dipartimento del Gard) dal 19 settembre 2020 (344,3mm).

A Solenzara, nel corso dell’intero mese di ottobre, cadono solitamente 119,2mm di pioggia. Questa mattina, dunque, in sole 3 ore è caduta una quantità di pioggia pari a quella di oltre 3 mesi e mezzo; in 2 ore, l’equivalente di oltre due mesi e mezzo; e in 1 ora, più di un mese e mezzo di precipitazioni. In soli sei minuti sono caduti 25 millimetri di pioggia.

Oltre 11.000 fulmini censiti nell’Alta Corsica in sei ore

Un cielo elettrico, questa mattina, nell’Alta Corsica. L’osservatorio francese Keraunos ha registrato oltre 11.000 fulmini nel Dipartimento tra le 6:00 e mezzogiorno, inclusi 3.400 impatti al suolo. “Il comune di Solaro è stato particolarmente colpito, con oltre 1.500 scariche rilevate nella sola località“, sottolinea Keraunos su X.

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Riscritta la storia meteorologica francese

La climatologia della Francia è stata, di fatto, riscritta da questa intensa perturbazione. E la situazione potrebbe non essere ancora conclusa, dato che per questo pomeriggio sono previsti nuovi temporali. Domani, sarà soprattutto il settore sudoccidentale della Corsica a essere interessato da rovesci temporaleschi, prima di una gradita tregua prevista per giovedì.