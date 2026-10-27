Maltempo Sudafrica, forti temporali nel KwaZulu-Natal: grandine enorme a Magudu | FOTO e VIDEO

Maltempo in Sudafrica: il South African Weather Service ha elevato al livello 4 l'allerta meteo per il KwaZulu-Natal, mentre per diverse altre province rimane in vigore un'allerta di livello 2

  • maltempo sudafrica
  • maltempo sudafrica
  • maltempo sudafrica
  • maltempo sudafrica
  • maltempo sudafrica
/

Una violenta grandinata si è abbattuta su Magudu, nel KwaZulu-Natal, mentre forti temporali continuano a interessare diverse aree della provincia costiera del Sudafrica. La grandine ha raggiunto dimensioni enormi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, causando danni ad auto, colture, case e oggetti esterni. Il South African Weather Service (SAWS) ha elevato al livello 4 l’allerta meteo per il KwaZulu-Natal, mentre per diverse altre province rimane in vigore un’allerta di livello 2. Il servizio meteorologico ha segnalato il rischio di inondazioni, danni a proprietà e infrastrutture, nonché pericoli per l’incolumità delle persone nel KwaZulu-Natal, a causa di violenti temporali che stanno colpendo la regione.

Anche le squadre di gestione delle emergenze e di protezione civile della municipalità di eThekwini sono state messe in stato di allerta. L’avviso è valido per la giornata di martedì 27 ottobre e si estende fino a mercoledì 28, ha reso noto l’amministrazione comunale. “Sono previsti forti rovesci, grandine e intensa attività elettrica; tali fenomeni potrebbero causare allagamenti in insediamenti, strade e ponti, danni a proprietà e infrastrutture, oltre a rendere difficoltosa la circolazione stradale”, si legge nella nota. Il direttore del Dipartimento per la gestione delle emergenze di eThekwini, Vincent Ngubane, ha esortato i residenti a prendere molto sul serio l’allerta. L’invito è rivolto in particolare a chi vive in zone poco elevate o in insediamenti informali. Ngubane ha raccomandato ai cittadini di evitare spostamenti non necessari e di non tentare mai di attraversare fiumi o strade inondati.

Mercoledì, correnti umide e fresche provenienti da sud-est porteranno condizioni più stabili nella metà meridionale del Paese, mentre i temporali si sposteranno verso nord, interessando l’area metropolitana di Harare, la parte settentrionale del Manicaland e tutte le province del Mashonaland fino a giovedì; non si escludono forti rovesci localizzati”, segnala il Dipartimento dei Servizi Meteorologici (MSD).

Sudafrica, violenta grandinata si abbatte su Magudu
Sudafrica, la grandine imbianca l'area di Upper Highway

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO
Aggiungi MeteoWeb come Fonte preferita su Google