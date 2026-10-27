Maltempo Sudafrica, forti temporali nel KwaZulu-Natal: grandine enorme a Magudu | FOTO e VIDEO

Una violenta grandinata si è abbattuta su Magudu, nel KwaZulu-Natal, mentre forti temporali continuano a interessare diverse aree della provincia costiera del Sudafrica. La grandine ha raggiunto dimensioni enormi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, causando danni ad auto, colture, case e oggetti esterni. Il South African Weather Service (SAWS) ha elevato al livello 4 l’allerta meteo per il KwaZulu-Natal, mentre per diverse altre province rimane in vigore un’allerta di livello 2. Il servizio meteorologico ha segnalato il rischio di inondazioni, danni a proprietà e infrastrutture, nonché pericoli per l’incolumità delle persone nel KwaZulu-Natal, a causa di violenti temporali che stanno colpendo la regione.

Anche le squadre di gestione delle emergenze e di protezione civile della municipalità di eThekwini sono state messe in stato di allerta. L’avviso è valido per la giornata di martedì 27 ottobre e si estende fino a mercoledì 28, ha reso noto l’amministrazione comunale. “Sono previsti forti rovesci, grandine e intensa attività elettrica; tali fenomeni potrebbero causare allagamenti in insediamenti, strade e ponti, danni a proprietà e infrastrutture, oltre a rendere difficoltosa la circolazione stradale”, si legge nella nota. Il direttore del Dipartimento per la gestione delle emergenze di eThekwini, Vincent Ngubane, ha esortato i residenti a prendere molto sul serio l’allerta. L’invito è rivolto in particolare a chi vive in zone poco elevate o in insediamenti informali. Ngubane ha raccomandato ai cittadini di evitare spostamenti non necessari e di non tentare mai di attraversare fiumi o strade inondati.

“Mercoledì, correnti umide e fresche provenienti da sud-est porteranno condizioni più stabili nella metà meridionale del Paese, mentre i temporali si sposteranno verso nord, interessando l’area metropolitana di Harare, la parte settentrionale del Manicaland e tutte le province del Mashonaland fino a giovedì; non si escludono forti rovesci localizzati”, segnala il Dipartimento dei Servizi Meteorologici (MSD).

Sudafrica, violenta grandinata si abbatte su Magudu