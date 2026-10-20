Maltempo, temporale autorigenerante nel Savonese: già oltre 100 mm

Entra nella fase iniziale il peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest, con le prime piogge in risalita dalla Liguria verso il Piemonte. Proprio davanti alla costa di Savona si è già formato un intenso sistema temporalesco autorigenerante, che potrebbe portare precipitazioni abbondanti tra il Genovese e il Savonese. In alcune zone sono già stati segnalati oltre 100 mm di accumulo. Il nucleo temporalesco potrebbe continuare a insistere sulla stessa area fino al transito del fronte perturbato proveniente dalla Francia. La sua avanzata verso Est, tuttavia, è ostacolata dall’anticiclone ancora presente su parte della Penisola: nonostante il fronte appaia vicino, il maltempo raggiungerà il Nord Italia e le aree tirreniche soltanto nel corso della seconda parte della giornata.
“La fase prefrontale si sta manifestando sul savonese con temporali e pioggia di intensità tra moderata e forte (42,8 mm in un’ora a Savona). I quantitativi maggiori al momento sono caduti in mare“, conferma Arpal. “Nelle prossime ore è atteso il passaggio del fronte a partire dall’estremo ponente e la fase più intensa coinvolgerà i settori centrali nelle ore pomeridiane. Sulle zone A-B-D prosegue l’allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi. Sulla zona E è in vigore allerta gialla, sulla zona C l’allerta gialla scatterà alle 14:00“.
La perturbazione si presenta già organizzata in diverse celle temporalesche, alimentate anche dalle temperature particolarmente elevate del mare, che favoriscono l’apporto di energia e umidità. Intanto, le prime precipitazioni interessano anche il Piemonte, con segnalazioni tra Canavese, Biellese, Vercellese e Novarese. L’evoluzione resta da seguire con attenzione, soprattutto lungo il tratto costiero ligure, dove la persistenza del sistema autorigenerante potrebbe determinare accumuli pluviometrici significativi.
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