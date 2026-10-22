Maltempo Toscana, all’Isola del Giglio crolla in mare l’ultimo pilone della teleferica mineraria

Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Toscana ha provocato danni anche all’Isola del Giglio. Nella Baia del Campese è crollato in mare il terzo e ultimo pilone della vecchia teleferica utilizzata per il trasporto del minerale dalla miniera alle navi da carico. Lo riporta il sito locale Giglionews, che sottolinea come la caduta della struttura segni la scomparsa di una delle ultime testimonianze visibili del passato minerario dell’isola. Il traliccio, da tempo esposto alla corrosione e al deterioramento, caratterizzava da anni il panorama del golfo, ricordando un’attività che ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della comunità gigliese.

La miniera di pirite del Campese

La miniera di pirite del Campese ha rappresentato una parte significativa della storia dell’isola, ben oltre la sua immagine turistica legata alle spiagge e al mare. L’attività estrattiva si è conclusa nel 1962, lasciando tracce nel territorio e nella memoria di generazioni di lavoratori. Con il crollo dell’ultimo pilone, il paesaggio del Campese perde dunque un elemento che per decenni ha richiamato alla memoria una stagione importante dell’isola.

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